Arsenal wint Community Shield na strafschoppen tegen Man City: Trossard en De Bruyne spelen hoofdrol

Arsenal heeft het seizoen 2023-2024 zondagavond ingezet met een overwinning tegen Manchester City in de Community Shield, de Engelse Supercup. De Londenaren triomfeerden met 4-1 in de penaltyreeks, nadat het na de reguliere speeltijd 1-1 stond. Lea

Beide teams zochten de kleedkamers van Wembley op met een brilscore. Kai Havertz, die deze mercato Chelsea inruilde voor Arsenal, geraakte in de eerste helft tot twee keer toe niet voorbij invallersdoelman Stefan Ortega.

In de 64e minuut betrad Kevin De Bruyne het speelveld voor Mateo Kovacic, op hetzelfde moment dat Erling Haaland plaats ruimde voor jeugdproduct Cole Palmer. Die dubbele wissel rendeerde ruim tien minuten later: Palmer (77.) krulde de bal op aangeven van De Bruyne buiten het bereik van Aaron Ramsdale in de linkerbovenhoek. Leandro Trossard viel twee minuten voor de openingsgoal in aan de overzijde en sleepte diep in de extra tijd, in de 101e minuut, met een dubbele afgeweken bal op de valreep penalty’s uit de brand.

De Bruyne en Rodri faalden bij de eerste en derde poging van City, terwijl Arsenal foutloos bleef. Trossard benutte penalty twee bij de Gunners.

Voor Arsenal is het de zeventiende Community Shield uit de clubgeschiedenis, na eerdere triomfen in 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017 en 2020. De Citizens blijven steken op zes stuks.

Normaal gezien is de Community Shield een ontmoeting tussen de winnaar van de Premier League en de houder van de FA Cup. City plaatste vorig seizoen echter beide trofeeën in de prijzenkast, waardoor Arsenal als runner-up uit de Premier League als uitdager mocht aantreden.