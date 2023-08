Andrew Hjulsager wil niet weten van euforie na felbevochten zege in Mechelen: “Moeten juiste focus behouden”

AA Gent leek zondag op weg naar een nipte, maar logische uitzege op bezoek bij KV Mechelen. Tot de thuisploeg in de toegevoegde tijd nog een penalty kreeg na een ongelukkige tussenkomst van Torunarigha. Roef ontpopte zich andermaal tot penaltyheld en zo kon ook Hjulsager uiteindelijk de vierde Gentse zege van het seizoen vieren. “We wisten vooraf dat er geknokt zou moeten worden en ik ben dan ook heel tevreden dat we dit tot een goed einde brachten”, aldus de Deense middenvelder.

“We hadden de partij onder controle. Natuurlijk kreeg Mechelen ook enkele kansen, maar eigenlijk was het onnodig dat er op het einde nog zoveel drama ontstond”, klinkt Andrew Hjulsager na afloop duidelijk opgelucht. “Onder de gegeven omstandigheden – vorige donderdag speelden we ook nog een Europees duel – deden we het best niet verkeerd. Uiteraard voel je de vermoeidheid, maar we voerden het wedstrijdplan best wel goed uit en hadden voor rust enkele mogelijkheden.”

Die kansjes bleven evenwel onbenut en zo bleef het halfweg toch nog spannend. “Na rust werd het wat moeilijker, maar het voornaamste was toch de drie punten en dat doet echt deugd. Natuurlijk was de regen en wind een belangrijke factor, maar dat was voor beide teams het geval. We wisten vooraf dat er geknokt zou moeten worden en ik ben dan ook heel tevreden dat we dit tot een goed einde hebben gebracht.”

Zo pakt AA Gent voor het eerst sinds het seizoen 2009-2010 twee zeges op de eerste twee speeldagen van de Jupiler Pro League. “Dat is altijd belangrijk, want het zorgt voor vertrouwen. Je hoeft ook niet meteen een achterstand op te halen en nu kunnen we gewoon verder bouwen. We hebben als team nu ook gewoon een fijn gevoel en dat is sowieso voor iedereen leuk meegenomen!”

“Nee, ik scoorde echt niet. Ik heb ook niet gevierd”, grijnst de 28-jarige middenvelder toen hem gevraagd werd naar zijn rol in de curieuze winning goal van de Buffalo’s. — © BELGA

Voor Hjuslager betekende de basisplaats tegen Malinwa ook een persoonlijke opsteker. “Uiteraard is dat sowieso zeer fijn. Vorig seizoen speelde ik best veel tot ik geblesseerd uitviel”, kijkt de Deen nog even terug op die minder aangename periode. “Ach, de concurrentie is niet klein, dus dan is het tof om twee keer op rij te kunnen starten. Ons tactisch plannetje was ook net iets anders dan gewoonlijk, maar voor rust liep het best goed.”

Lucky winning goal

“Nee, ik scoorde echt niet. Ik heb ook niet gevierd”, grijnst de 28-jarige middenvelder toen hem gevraagd werd naar zijn rol in de curieuze winning goal van de Buffalo’s. “Hoe die bal uiteindelijk binnen ging? Volgens mij ging de bal via Foulon tegen het lichaam van Lavalée en zo over de lijn. Very lucky (lacht). Ik probeerde nog zelf de bal binnen te duwen, misschien was me dat gelukt als ik vijf centimeters groter was, maar uiteindelijk was het raak dus geen probleem!”

© Isosport

Woensdag wacht er AA Gent alweer een nieuwe Europese klus. Voor eigen publiek moeten de Buffalo’s het dan opnemen tegen Pogon Szczecin. “We ontmoetten de voorbije jaren al wel vaker Poolse clubs. Ook nu wordt het niet makkelijk”, aldus Hjulsager, die de kwaliteiten van de Poolse opponenten al wel degelijk had geanalyseerd. “Ze zijn best agressief en spelen heel intens voetbal. Het wordt vooral zaak om thuis een goed resultaat te boeken, want hun thuisfans zijn best wel fanatiek. Nadien volgt al gauw de volgende competitiematch. Het is dus belangrijk om de juiste focus te bewaren!”