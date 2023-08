Wat de mooiste dag zou moeten zijn van zo’n 42 huwelijkskoppels, dreigt helemaal in het water te vallen omdat hun gehuurde feesttent of andere attributen voor het trouwfeest maar niet geleverd worden. De verhuurder, een vrouw uit Herzele, strijkt de voorschotten op, maar laat dan niets meer van zich horen. Velen dienden al een klacht in voor oplichting.