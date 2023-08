Burgers en bedrijven leggen massaal zonnepanelen, maar onze overheid blijft achter

We leggen met zijn allen massaal zonnepanelen, maar dat geldt niet voor de overheid. Vlaanderen doet het iets beter, maar slechts op 4 procent van de federale daken liggen zonnepanelen. Ondanks de groenen in de regering. Groen-Kamerlid Kim Buyst vindt dat bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel (MR) veel harder zijn best moet doen. “Hij moet dringend een tandje bijsteken,” klinkt het.

Burgers en bedrijven legden vorig jaar dubbel zoveel zonnepaneleninstallaties dan in 2021. Maar liefst 100.000 kwamen erbij. De premies van de Vlaamse overheid, maar vooral de torenhoge energieprijzen deden velen naar zonne-energie grijpen.

Het staat in schril contrast met de ijver die de overheid aan de dag legt. Op de 887 gebouwen en daken die de Regie der Gebouwen beheert, kwamen er vorig jaar amper drie installaties bij. In totaal liggen er op 37 federale daken zonnepanelen. Dat is goed voor maar 4 procent. Als je het verrekent naar het verbruik, dan gaat het maar om 2,5 procent van de 233.511 megawattuur aan elektriciteit die de federale overheid elk jaar verbruikt.

Toegegeven, er staan nog een aantal grote projecten op stapel – op de daken van onder meer het federale parlement, het koninklijk paleis in Laken, het Jubelpark en een aantal gevangenissen en musea – maar ook dan zal maar 8 procent van de federale daken worden benut.

© Peter Hilz

Zelf tandje bijsteken

Volgens Kim Buyst gaat het allemaal veel te traag en moet de staatssecretaris die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, veel ambitieuzer zijn. “Als de overheid zelf meer hernieuwbare energie opwekt, kan de factuur voor de samenleving naar beneden en kunnen we miljoenen besparen”, benadrukt ze. Buyst verwijst naar de versnelling hoger die haar partijgenoot en energieminister Tinne Van der Straeten schakelt op het vlak van windenergie op zee. “Zelf voorzien in eigen hernieuwbare energie is goedkoper, veiliger én beter voor het klimaat. Het is nu aan de staatssecretaris om zijn deel te doen en versneld werk te maken van betere isolatie en renovatie én van meer zonnepanelen op onze overheidsgebouwen.”

Mathieu Michel reageert laconiek op de groene kritiek. De groenen zijn te obsessief bezig met zonnepanelen, meent hij. “Voor het klimaat zorgen, is meer dan alleen maar zonnepanelen. Die vormen niet altijd de milieuvriendelijkste oplossing.” De liberaal wijst erop dat hij al voor 1 miljoen m² minder kantoorruimte heeft gezorgd. “En dat levert een besparing op van 30.000 ton CO₂. Wij gaan dus voor een totaalstrategie.”

Vlaanderen iets beter

Niet alleen de Regie der Gebouwen heeft federale daken. Ook de NMBS heeft die. En ook daarop liggen niet bijster veel zonnepanelen. Begin vorig jaar waren er nog maar vijf stations met een installatie.

Vlaanderen doet het dan toch wat beter. Het heeft ook wel veel meer gebouwen: 2.361 om exact te zijn. 128 of 5,5 procent daarvan hebben zonnepanelen. Dat levert in totaal 17 megawatt op. De komende jaren komen er nog een reeks installaties bij.