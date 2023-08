Het nieuws dat in Anderlecht een baby achtergelaten werd in een wassalon, katapulteert Marleen Van Minnebruggen (59) terug in de tijd. Na haar geboorte nam haar moeder een taxi van de kraamkliniek naar een kinderdagverblijf, waar ze in de inkomhal te vondeling gelegd werd. “Ik kamp nog altijd met de schrik om verlaten te worden”