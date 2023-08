Gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke: “Ook bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan”

In een opiniestuk op zijn website steekt Bracke de draak met al de criticasters die de voorbije dagen naar hem uithaalden. “Ook bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan. Ik kan daar best mee leven”, schrijft hij. Niet enkel Groen-Kamerlid Kristof Calvo, maar ook zijn eigen partij en N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover worden door de mangel gehaald. “Wie een ander kwalijk neemt op te komen voor zijn rechten moet misschien nu al vrijwillig afstand doen van de eigen rechten. Calvo kan nu al laten weten dat hij volgend jaar onder geen beding zijn uittredingsvergoeding zal opnemen. Calvo, De Roover en uiteraard ook Sofie Merckx (PvdA) kunnen nu al publiek en officieel afstand doen van hun eigen extra’s voor lege functies (...) Het zou puur financieel ook stukken meer opleveren dan mijn armzalige 120.000 euro”, schrijft Bracke, die verwijst naar de extra vergoedingen voor fractieleiders en andere speciale functies. Bracke stelt ook dat er in zijn periode in de Kamer veel meer is gedaan om het riante statuut van politici aan te pakken dan in deze regeerperiode. Hoe dan ook maalt de Gentenaar naar eigen zeggen niet om de vele kritiek. Met een verwijzing naar de Amsterdamse zanger Johnny Jordaan – “Ze kunnen van me zeggen wat ze willen” – geeft hij ook aan niet meer wakker te liggen van zijn imago. (fem)