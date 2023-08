Vandaag kennen Belgische clubs laatste horde richting Europese groepsfase: een overzicht

Landskampioen Antwerp komt in de play-offronde van de Champions League terecht. Dat is de laatste voorronde voor de groepsfase. De zeven mogelijke tegenstanders van de Great Old: AEK Athene of Dinamo Zagreb, FC Kopenhagen of Sparta Praag, NK Olimpija Ljubljana of Galatasaray en Young Boys Bern.

De Champions League-loting is de eerste van de dag, om 12 uur. De wedstrijden gaan door op 22/23 augustus en 29/30 augustus.

© BELGA

In de Europa League gaan Genk en Union de trommel in. Genk moet uiteraard eerst nog aan de bak tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League vooraleer het in de play-offronde terechtkomt. Union treedt pas in de play-offs aan. Opvallend: het is niet uitgesloten dat Genk en Union tegen elkaar uitkomen.

De Europa League-loting is om 13 uur. De wedstrijden gaan door op 24 en 31 augustus.

© Isosport

Tot slot gaan ook Gent en Club Brugge weer de Conference League-trommel in. Ook zij moeten eerst nog de derde voorronde overleven: Club tegen het IJslandse KA Akureyri, Gent tegen het Poolse Pogoń Szczecin.

De loting voor de play-offronde in de Conference League is om 14 uur. De wedstrijden gaan door op 24 en 31 augustus.