Nieuw financieringsmodel voor lokale politie op komst

De federale regering keert jaarlijks subsidies uit aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse lokale politiezones. Het huidige rekenmodel houdt rekening met onder andere de aanwezigheid van gevangenissen en scholen, het aantal inwoners en de oppervlakte. Maar dat systeem leidt volgens de oppositie tot een scheeftrekking tussen gewesten.

Zo kreeg Vlaanderen vorig jaar 607 miljoen euro toegestopt, omgerekend 90,7 euro per inwoner. Wallonië ontving 448,7 miljoen euro of 122,64 euro per inwoner. En Brussel mocht rekenen op 171,8 miljoen euro of 141,1 euro per inwoner. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang- Kamerlid Ortwin Depoortere opvroeg bij de minister.

Verlinden wil die verouderde regels nu herbekijken. “Binnenkort is het 2024, de maatschappij is in die tijd veranderd en ook de politiediensten staan voor tal van andere uitdagingen.” Welke parameters zwaarder moeten doorwegen, wil ze niet kwijt. Maar een nieuw model moet de nodige flexibiliteit bevatten, moet mee de schaalvergroting van de lokale politiezones ondersteunen en moet ervoor zorgen dat de federale politie zich opnieuw kan toeleggen op de echte gespecialiseerde politie-opdrachten.