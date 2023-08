Internationale Walvisvaartcommissie waarschuwt voor uitsterven van Californische bruinvis

Het wetenschappelijk comité van de Internationale Walvisvaartcommissie heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een waarschuwing uitgestuurd voor een met uitsterven bedreigde soort. In de Golf van Californië, in het noordwesten van Mexico, blijven nog maar een tiental Californische bruinvissen over, meldt de IWC.

Het uiterst zeldzame zeezoogdier kan enkel nog worden gered als het verbod op het gebruik van kieuwnetten in zijn natuurlijke habitat consequent wordt nageleefd, zo staat in een verklaring die door zowat tweehonderd wetenschappers werd opgesteld.

“Het uitsterven van de Californische bruinvis is onvermijdelijk, tenzij alle kieuwnetten onmiddellijk worden vervangen door alternatief visgereedschap dat zowel de Californische bruinvis als het levensonderhoud van de vissers beschermt”, klinkt het. “Als dit nu niet gebeurt, is het te laat.”

De Californische bruinvis, ook wel vaquita genoemd, is een van de kleinste walvissen ter wereld. De dieren zijn zowat anderhalve meter lang en wegen ongeveer 40 kilogram. Ze komen uitsluitend in de Golf van Californië voor.

Heel wat Californische bruinvissen zijn overleden nadat ze verstrikt raakten in de kieuwnetten van vissers. Daarom is het gebruik van die netten in hun leefgebied niet meer toegelaten voor commerciële visvangst, maar dat verbod wordt niet altijd nageleefd.

De populatie is geslonken van 567 exemplaren in 1997 tot nauwelijks tien in 2018. Sindsdien is het aantal min of meer stabiel gebleven.