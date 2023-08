Luchtruim boven Niger wordt gesloten, Frankrijk schort hulp aan Burkina Faso op

De militaire machthebbers in Niger hebben het luchtruim boven het land gesloten wegens “de dreiging van een interventie van buurlanden”. Dat werd zondagavond meegedeeld door de junta in Niamey.

De sluiting van het luchtruim zal “tot nader order” van kracht blijven. Elke poging om het luchtruim te schenden zal leiden tot “een krachtig en onmiddellijk antwoord”, zo staat nog in de mededeling.

Een militaire staatsgreep had op 26 juli de Nigerese president Mohamed Bazoum ten val gebracht. In een reactie daarop had de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten een ultimatum opgesteld. De coupplegers kregen tot zondagnacht de tijd om de afgezette president in zijn functie te herstellen. Dat ultimatum liep af om middernacht (maandagochtend 1 uur Belgische tijd). Als er niet op de eisen van Ecowas werd ingegaan, zou geweld tot de mogelijkheden behoren. De militaire leiders van de Ecowas-landen hadden eerder al bekendgemaakt dat er een interventieplan was opgesteld.

Frankrijk schort ontwikkelingshulp aan Burkina Faso op

Frankrijk schort inmiddels zijn ontwikkelingshulp en budgettaire steun aan Burkina Faso op. Dat land heeft zich, net als Mali, solidair verklaard met de junta in Niger. Frankrijk steunt dan weer de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten.

Frankrijk heeft momenteel nog ontwikkelingsprojecten voor in totaal 482 miljoen euro lopen in Burkina Faso. De budgettaire steun bedraagt 13 miljoen euro. Op 29 juli, drie dagen na de coup in Niger, had Frankrijk ook al de ontwikkelingshulp en budgettaire steun aan de Nigerese regering opgeschort.