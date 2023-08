“Jullie schrijven wat jullie willen, ik maak me helemaal geen zorgen over hem”, Kevin De Bruyne zet de media op zijn plaats na non-match Haaland

Arsenal schreef gisteren de eerste Engelse prijs van het seizoen op zijn naam. Na penalty’s versloegen ze het Manchester City van landgenoot De Bruyne. Diens maatje Erling Haaland heeft nog wat werk voor de boeg. De Noor kwam er nog niet aan te pas. “Ik maak me helemaal geen zorgen, het komt wel goed”, blijft De Bruyne rustig.

Geen nieuwe prijs voor de manschappen van Pep Guardiola. Manchester City verloor de Engelse Community Shield finale na strafschoppen tegen Arsenal. De Bruyne zelf gaf een assist voor de eerste goal. Minder opvallend: Erling Haaland. Het Noorse fenomeen kwam er niet aan te pas en werd na een uur gewisseld.

Kevin De Bruyne blijft er rustig bij en laakt de rol van de media. “Jullie schrijven wat jullie willen. Ik maak me helemaal geen zorgen om Haaland. Jullie verwachten dat hij elke wedstrijd twee of drie doelpunten maakt. Dit is nog de voorbereiding. Misschien moet hij nog de laatste stappen zetten om helemaal fit te zijn. Het komt wel goed.”