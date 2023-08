VIDEO. Als Messi begint te scoren… Dan kan Cristiano Ronaldo niet achterblijven, ook de Portugees weet het doel nog altijd staan

Drie goals in zijn laatste drie matchen voor Al-Nassr. De statistieken van Lionel Messi bij Inter Miami zijn het nog niet. Maar met zo’n rapport mogen wij ook thuis komen. Gisteren loodste hij zijn club voorbij Raja Casablanca naar de halve finale van de Arabische club Champions League.

In de Arabische club Champions League staat Cristiano Ronaldo nu al drie wedstrijden op rij aan het kanon. Gisteren nam hij het openingsdoelpunt in een 3-1 overwinning tegen het Marokkaanse Raja Casablanca voor zijn rekening. Bekijk hieronder zijn doelpunt. En let u ook op nieuwe aankoop Sadio Mané, die Ronaldo’s iconische viering al eigen gemaakt heeft.