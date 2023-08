Topmodel Bella Hadid deelt update over gezondheid (en verwijst daarbij naar omstreden Belgische dokter)

“De kleine ik die aan het lijden was zou trots zijn op de volwassen ik, omdat ik niet heb opgegeven.” Met die woorden begint het Nederlands-Amerikaanse topmodel Bella Hadid haar Instagrampost die intussen al meer dan 2 miljoen likes kreeg.

LEES OOK. Bella Hadid leeft met ziekte van Lyme. Wat houdt de aandoening precies in? En raak je er weer helemaal van af?

Hadid geeft een positieve boodschap, waarin ze haar fans geruststelt. “Wat ik jullie allemaal wil meegeven is 1. dat ik in orde ben en jullie je geen zorgen hoeven te maken en 2. dat ik niets zou willen veranderen. Als ik het allemaal opnieuw zou moeten doormaken, om hier te komen, eindelijk gezond, ik zou het allemaal opnieuw doen. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.”

Vergezeld van de tekst deelde ze ook enkele foto’s van zichzelf tijdens haar behandeling door de jaren heen, net als van wat medische documenten. Op de eerste foto zien we onder meer het verslag van een onderzoek uit november 2013, toen Hadid zeventien was. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Himmunitas, een private instelling uit Mechelen gespecialiseerd in de ziekte van Lyme die onder leiding staat van Kenny De Meirleir.

De voormalige VUB-professor is niet onbesproken. In 2009 werd een onderzoek naar hem geopend omdat hij het in ons land verboden antiviraal middel Nexavir had ingevoerd om het toe te dienen aan patiënten met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom). Omdat het ruim negen jaar duurde voor de zaak voor de rechter kwam en de redelijke termijn dus werd overschreden, kreeg De Meirleir alleen een eenvoudige schuldverklaring opgelegd, geen straf.

Daarnaast werd hij ook nog vervolgd voor illegale experimenten op mensen, al werden hij, zijn echtgenote en hun vennootschappen (onder meer Himmunitas) daarvan vrijgesproken.