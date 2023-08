Na de nieuwe regels in de Premier League: Pep Guardiola en Raphaël Varane in koor: “Waarom luistert de FA niet naar de spelers?”

De programma’s van de voetballers zitten al overvol. Nu besliste de Engelse FA - in navolging van wat op het WK ook al gold- dat de blessuretijd in wedstrijden langer zal worden. Dat werd al duidelijk in de eerste match van het nieuwe seizoen. De blessuretijd in de Community Shield tussen Manchester city en Arsenal bedroeg meer dan tien minuten. Guardiola verborg op de persconferentie na de match zijn frustratie niet: “Een match zal nu 100 minuten duren, dat is zeker. We moeten het accepteren, de nieuwe regels werden zonder overleg met ons afgesproken.”

En ook Manchester United verdediger Raphaël Varane was op Twitter (X) scherp voor de beslissingen van de FA. “We hadden vorige week een vergadering met de FA. Daarin stelden ze de nieuwe regels voor. Wij als spelers geven nu al jarenlang aan dat we veel te veel wedstrijden moeten spelen. Het speelschema zit veel te vol, het wordt gevaarlijk voor de mentale en fysieke gezondheid van voetballers.”

De Fransman - die overigens door het drukke schema een punt achter zijn internationale carrière zette - gaat verder: “Ondanks onze feedback hebben ze nu beslist dat we volgend seizoen langere matchen met meer intensiteit zullen spelen. Wij willen gewoon de mogelijkheid om ons elke match 100 procent te geven voor club en fans. Waarom wordt onze mening nooit gehoord, vraagt de verdediger zich af.