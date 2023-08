Toby Alderweireld na de loting tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb: “In het stadion van Zagreb plaatsten we ons al voor het WK”

Landskampioen Antwerp neemt het in de play-offronde van de Champions League op tegen de Griekse kampioen AEK Athene of de Kroatische laureaat Dinamo Zagreb. Dat is het resultaat van de loting van maandag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

De heenmatchen vinden plaats op 22-23 augustus en de terugwedstrijden op 29-30 augustus. Antwerp kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Overleeft The Great Old de play-offs niet, dan komt het terecht in de poulefase van de Europa League.

Toby Alderweireld (34) kan dus leven met de loting. “Alle ploegen die we konden treffen waren een beetje vergelijkbaar”, zegt de Antwerp-aanvoerder. “Op papier was Galatasaray misschien de beste en de te vermijden ploeg, maar we gaan nu ook niet zeggen dat we blij zijn met deze loting of zo. Wij zijn nieuw in deze competitie, wie zijn wij om aan grootspraak te doen? Ik zie wel mogelijkheden. Volgens mij is het zowel tegen AEK Athene als Dinamo Zagreb fifty fifty. Zij hebben allebei een serieuze thuisreputatie, maar wij hebben die ook. De honger is heel groot om ons te kwalificeren en we hebben er ook vertrouwen in.”

Nog dit: Dinamo Zagreb is voor Alderweireld het meest bekend. “Tegen hen speelde ik al twee keer in de Europa League. Eén keer met Ajax (toen won hij beide duels, red.) en één keer met Tottenham (toen werd hij uitgeschakeld, red.). Maar ook met de Rode Duivels speelde ik eens in het Maksimir-stadion en daar heb ik redelijk goeie herinneringen aan. Daar hebben we ons tien jaar geleden voor het eerst geplaatst voor het WK, dankzij de twee goals van Romelu Lukaku. (glimlacht) Het zou mooi zijn als we daar straks ook de Champions League-kwalificatie kunnen afdwingen.

De Belgische landskampioen is voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Dat verandert wel opnieuw in het seizoen 2024/25, in de eerste editie van de hertekende Champions League.