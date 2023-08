VIDEO. Ondanks domme rode kaart Engeland-ster Lauren James: Engeland stoot door naar kwartfinale

Een opmerkelijke rode kaart in de achtste finale van het WK vrouwenvoetbal tussen Engeland en Nigeria. Bekijk hieronder de beelden

Fast Forward naar minuut 87: na een onschuldig duel lopen de potjes bij Engeland-ster -en zus van Chelsea speler Reece James- Lauren James over. De Chelsea speelster ging bij een 0-0 stand op de rug van haar Nigeriaanse tegenstander staan en kreeg na een interventie van de VAR terecht rood. Bekijk hieronder de beelden.

Zonder James hield Engeland de nul, waarna er verlengingen aan te pas kwamen. Zonder doelpunten dus gingen we naar strafschoppen. Daar trok Engeland aan het langste eind. In de kwartfinale treffen zij Colombia of Jamaica. Al zal dat zonder sterspeelster Lauren James zijn.