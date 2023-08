Union treft Lugano in voorronde Europa League, KRC Genk mogelijk tegen Cukaricki mits winst tegen Olympiakos

Union Sint-Gillis neemt het in de play-offronde van de Europa League op tegen het Zwitserse Lugano. KRC Genk speelt om een plaats in de groepsfase, als het eerst in de derde voorronde afrekent met het Griekse Olympiakos, tegen het Servische Cukaricki. Dat is het resultaat van de loting van maandag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

Union, de nummer drie van het afgelopen seizoen in België, maakt deze jaargang in de play-offronde van de Europa League zijn entree op het Europese toneel en doet dit dus tegen Lugano, vorig jaar derde in Zwitserland. Union kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie.

Vicekampioen Genk sneuvelde vorige week na strafschoppen tegen het Zwitserse Servette Genève in de tweede voorronde van de Champions League. Bijgevolg spelen de Limburgers in de derde voorronde van de Europa League (heen 10/08, terug 17/08) tegen Olympiakos. Trekt het team van coach Wouter Vrancken aan het langste eind, dan volgt de play-offronde van de Europa League. Daarin wacht dus Cukaricki, vorig jaar derde in Servië, waarbij KRC de heenwedstrijd thuis zou spelen. Maar loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League.

Opvallend: Genk en Union waren mogelijke tegenstanders van elkaar, vermits ploegen uit hetzelfde land tegen elkaar konden uitkomen. Maar tot een Belgische clash komt het dus niet.

De wedstrijden in de play-offronde staan op 24 (heen) en 31 (terug) augustus op de planning. De winnaars plaatsen zich voor de poulefase van de Europa League. Gaan Genk en Union er daarentegen uit in de play-offronde, dan is er nog de groepsfase van de Conference League als vangnet.