Zwarte verkeersweekends voorbij, drukte op de weg nog niet

Ondanks het feit dat de twee “zwarte zaterdagen” reeds achter ons liggen, is het fileleed in Europa nog niet van de baan. Dat melden de mobiliteitsorganisaties Touring en VAB maandag.

Steeds meer mensen keren stilaan terug uit vakantie. Dat zorgt voor meer drukte van het zuiden naar het noorden. Omdat dinsdag 15 augustus een feestdag is, zal het terugkerende verkeer wel meer gespreid lopen. Veel mensen maken immers de brug.

“We verwachten als gevolg van het lang weekend meer dagjestoeristen richting Belgische kust”, duidt VAB-woordvoerder Mich Vergauwen. “Er kunnen bijkomende files ontstaan door het afsluiten van de Kennedytunnel in Antwerpen. Dat zal gebeuren in de nacht van zaterdag op zondag, wegens werken.”

Ook in de buurlanden is het risico op files nog steeds erg groot volgend weekend. Op de terugweg, richting het noorden, zullen de files langer zijn dan die op weg naar de vakantiebestemmingen, voorspelt VAB.

Mont-Blanctunnel

In Frankrijk is de ergste zomerdrukte achter de rug, al worden er op zaterdag behoorlijk wat files verwacht, zowel in vertrek- als terugkomrichting. Zondag moet de drukte in Frankrijk normaal gezien meevallen. Verder blijven de populaire routes kwetsbaar zoals de A10 naar Bordeaux en de Atlantische kust en de A6 en A7 naar de Middellandse Zee, telkens in beide richtingen.

Aan de Mont-Blanctunnel was het deze zomer al erg druk richting Italië, maar nu zal het ook in de omgekeerde richting veel drukker worden, aldus nog VAB. In Duitsland eindigt de zomervakantie binnenkort, wat zorgt voor meer terugkerend verkeer in Duitsland en bij de grensovergangen naar Oostenrijk. In Duitsland geldt nog tot eind augustus een rijverbod voor vrachtwagens op zaterdagen.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Knelpunten in Oostenrijk blijven de Tauerntunnel en de Karawankentunnel, de Brennersnelweg en de Fernpas. Wegens bouwwerkzaamheden is de Arlbergtunnel in Oostenrijk tot begin oktober afgesloten. De Gotthardtunnel blijft een zwakke schakel in Zwitserland. In Slovenië, Oostenrijk en Kroatië zijn nog steeds verschillende wegen afgesloten na hevige regenval.

Geen problemen vanuit Spanje

Ook volgens Touring blijft de verkeersdrukte in Europa dit weekend aanhouden. Zowel voor vertrek als voor terugkeer verwacht Touring erg moeilijk verkeer met lange files. “Richting het zuiden begint de drukte op vrijdag. Vanaf de middag zal er moeilijk verkeer zijn met kleinere files aan de knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië”, aldus Touring. Voor wie vertrekt vanuit Spanje, zou er geen probleem mogen zijn.

Op zaterdag verwacht Touring zeer moeilijk verkeer en ook zondag blijft het erg druk in het zuidoosten van Frankrijk, in Oostenrijk en Italië. Elders verwacht Touring druk maar vlot verkeer. Op zondag zou de drukte overal afnemen. Vrijdag en maandag zijn de gunstigste dagen voor de terugkeer.

LEES OOK. Kennedytunnel twee nachten volledig afgesloten voor dringende werkzaamheden: geen doorgang op 5 en 12 augustus

Touring verwacht tot slot in België bij het begin van het lange weekend erg druk verkeer met filevorming op vrijdagnamiddag en -avond en op zaterdagochtend voor het vertrek op de E40 Brussel-kust. Ook op de E411 Brussel-Luxemburg wordt het erg druk. Voor de terugkeer kan het verkeer richting binnenland op zondagavond, net als op dinsdagavond, zeer moeilijk verlopen, vooral op de E40 Oostende-Brussel.