Rusland stuurt voor het eerst sinds 1976 onbemande ruimtemissie naar de Maan

“De lancering van de Loena 25 maanlander zal plaatsvinden op 11 augustus om 02:10:57 Moskou tijd (23:10:57 GMT donderdag)”, zo liet Roscosmos optekenen.

Roscosmos laat weten dat een Sojoez-draagraket is “geassembleerd” op de Vostotsjni-kosmodroom in het Verre Oosten van Rusland voor de lancering van de Loena 25, die moet landen in de buurt van de zuidpool van de Maan, “op moeilijk terrein”.

De vlucht zal naar verwachting “vier en een halve tot vijf en een halve dag” duren, volgens gegevens gepubliceerd door Roscosmos en geciteerd door het officiële persbureau Tass.

“Eenmaal op de Maan zal Loena 25, die bijna 800 kilo weegt, bodemmonsters nemen en de bodem analyseren en langdurig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, gedurende ten minste een jaar”, aldus het Russische ruimteagentschap in zijn officiële persbericht.

Het laatste ruimteschip dat de -toenmalige- Sovjet-Unie naar de Maan lanceerde, was de Loena 24. Die bracht in augustus 1976 een bodemmonster van de Maan terug naar Aarde.

Samenwerking met China

Deze lancering is de eerste missie in het nieuwe Russische maanprogramma en komt op een moment dat Moskou de samenwerking met Peking in de ruimte wil versterken, te midden spanningen met westerse ruimtevaartmogendheden inzake de oorlog in Oekraïne.

Nadat Vladimir Poetin het militaire offensief van Rusland in Oekraïne had gelanceerd, verklaarde het Europees Ruimteagentschap (ESA) dat het niet langer met Rusland zou samenwerken bij de lancering van Loena 25, noch bij de toekomstige missies 26 en 27.

Ondanks de beslissing van ESA verklaarde Moskou dat het zijn maanprojecten zou voortzetten en ESA-apparatuur zou vervangen door wetenschappelijke apparatuur van Russische makelij.

Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft Moskou moeite om te innoveren op het gebied van ruimteverkenning. Intussen ondervindt het land nu niet alleen concurrentie van andere staten, maar ook van privé-initiatieven zoals Space X, geleid door miljardair Elon Musk.