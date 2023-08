Sea Life roept op om uit te kijken voor aangespoelde bruinvissen na stormweer

Sea Life Blankenberge roept op om uit te kijken voor aangespoelde bruinvissen aan de Belgische kust na het stormweer van de afgelopen dagen. In Zeeland in Nederland zijn al enkele dieren aangespoeld omdat ze door het stormweer in de problemen kwamen. Dat zegt de directeur van Sea Life Blankenberge, Steve Vermote, maandag.

Zowel de Nederlandse Stichting SOS Dolfijn als Sea Life Blankenberge lanceerde zondagavond nog een oproep om uit te kijken voor aangespoelde bruinvissen en zelfs dolfijnen. Het stormweer en de stevige wind aan de kust kan er namelijk voor zorgen dat de dieren in de problemen komen en aanspoelen. “Vaak zijn de dieren verzwakt. Het is dus belangrijk om ze niet zomaar terug in zee te duwen”, zegt Vermote.

In Zeeland zijn al enkele dieren aangespoeld, maar aan de Belgische kust voorlopig niet. “De wind is nu al wat gaan liggen, maar de nasleep kan nog even duren. Het kan zijn dat er deze week alsnog dieren aanspoelen”, zegt Vermote.

Wie in België een bruinvis spot op het strand, kan bellen naar de hulplijn van Sea Life Blankenberge: +32 477 345 890. Zo kan het rescueteam de nodige hulp bieden.