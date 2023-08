Duitse man gearresteerd in Moezelstreek die vrouw twaalf jaar lang zou hebben vastgehouden

De man van een 53-jarige Duitse vrouw die beweert sinds 2011 vast te worden gehouden in een appartement in de Moezelstreek, is door de politie gearresteerd. Dat meldt een bron bij de Franse politie maandag. Het drama situeert zich in Forbach, een Frans dorp op de grens met Duitsland.

De gearresteerde man is 55 jaar oud en heeft de Duitse nationaliteit. Hij werd maandag om zes uur ‘s morgens aangehouden door de politie van Metz en werd meteen in hechtenis genomen. De vrouw, die werd aangetroffen in een afgeschermde slaapkamer, was naakt en had een kaalgeschoren hoofd. Ze was ook ondervoed en had enkele gebroken botten in de vingers en benen.

Volgens de bron bij de politie zat de vrouw in een afgeschermde kamer waar ook een martelbank werd gevonden. Ze is ondertussen opgenomen in een ziekenhuis. Volgens een andere bron bij de politie kon de vrouw zelf de hulpdiensten in Wiesbaden bellen, via een gestolen telefoon.

Er zou een onderzoek gestart zijn naar ontvoering, verkrachting en daden van marteling en barbaarsheid, al kon dat door het parket van Metz voorlopig niet worden bevestigd aan AFP. Er zou ook een notitieboekje zijn gevonden waarin de man zijn feiten noteerde, en de tijden waarop hij het slachtoffer te eten gaf.