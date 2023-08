Ook Scandinavië krijgt te maken met extreem noodweer

In Scandinavië heeft een naderende storm voor overstromingen, branden en waterschade gezorgd. Zowel in Zweden als in buurland Noorwegen bracht de stormformatie Hans deels zware neerslag met zich mee. Het trein-, veerboot- en luchtverkeer in beide landen ondervond vertragingen, trajectafsluitingen en annuleringen. Ook heel wat wegen kwamen blank te staan.

In de buurt van Hudiksvall, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorden twee wagons van een passagierstrein, maar gelukkig raakte niemand gewond. Zondag werden in Zweden nog meer dan 25.000 blikseminslagen geregistreerd en in Malmö was er volgens radiozender SVT een grote stroomuitval, die meer dan 5.000 gezinnen trof. Daarnaast werden er onder andere in de regio Västernorrland tal van ondergelopen kelders en huizen gemeld.

Noorse meteorologen verwachten dat de toestand in Noorwegen nog verder zal verslechteren en dat het onweer op veel plaatsen een van de zwaarste van de afgelopen 25 jaar zou worden. Het meteorologisch instituut van het land gaf noodweerwaarschuwingen uit voor grote delen van het zuiden van Noorwegen die tot dinsdagavond van kracht bleven. En in verschillende gemeenten werd ook gewaarschuwd voor aardverschuivingen. De autoriteiten roepen de inwoners op om van thuis te werken.

Denemarken kampte maandag eveneens met guur weer, dat gepaard ging met regen en storm.