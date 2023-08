Niemand krijgt vat op Cercle-spits Kévin Denkey, die ook grof wild aan het worden is op de transfermarkt: “Ik ben enkel bezig met voetbal”

Niemand die het zaterdagavond bij Cercle Brugge nog over Ayase Ueda had. Kévin Denkey is een ander type spits, maar minstens even goed. Sportief directeur Carlos Avina had eerder al gezegd dat hij dit seizoen de grote doorbraak van de Franse Togolees verwacht. Zoals Denkey zaterdag tegen Charleroi speelde, is de kans groot dat hij straks ook voor veel miljoenen de deur uitgaat. Bij de Karolo’s kreeg geen enkele verdediger vat op hem.

Vorig jaar in de eerste match onder Miron Muslic op AA Gent maakte Kévin Denkey al indruk. Nadien had hij nog sterke periodes, maar er waren ook dieptepunten en na zijn uitsluiting op Anderlecht belandde hij zelfs op de bank. Avina en Muslic weten echter al langer wat ze aan Denkey hebben en dat ze met de krachtpatser en blok beton geen vrees moeten hebben voor het vertrek en de goals van Ueda.

Daan Heymans (Charleroi) hekelde zaterdag uit frustratie de tactiek van Cercle omdat groen-zwart constant Denkey probeerde te zoeken. Al voegde hij er ook aan toe dat de bezoekers geen vat kregen op de sterke spits.Hamvraag bij de tegenstanders van Cercle voor de komende weken en maanden: wie bedenkt een plan om Denkey uit de match te houden en wie slaagt erin om hem op het veld aan banden te leggen? De aanvaller kan bijna alles en is ook in staat tot een hakje zoals de Braziliaan Thiago zondagavond een paar keer deed in ’t Kuipje van Westerlo voor de buren van Club Brugge. Straks kan het een leuke strijd worden in de Brugse derby: wie is beter, wie is sterker, wie is bepalender: Denkey of Thiago?

“Voor mij verandert er op zich niet zoveel na het vertrek van Ueda” Kévin Denkey

Hopelijk voor Cercle loopt Denkey er dan effectief nog bij, want niet alleen in België beginnen ze Denkey te kennen, maar ook buiten de landsgrenzen. Vorige week was er plots sprake van belangstelling uit Frankrijk. Meer bepaald Montpellier werd genoemd, maar de Zuid-Fransen trokken intussen al een andere aanvaller aan. Denkey is naar eigen zeggen niet bezig met een transfer en speelt de vermoorde onschuld. “Ik tekende vorig jaar bij tot 2026 en probeer hier mijn best te doen en alles te geven voor Cercle. Ik heb een makelaar die alles voor mij regelt. Als er iets is, belt hij mij wel. Ik hoorde nog niks en ben enkel bezig met voetbal.”

Of hij dat meent, is niet duidelijk. Denkey is een droge humorist en doet wel vaker alsof hij iets niet goed hoorde of het anders bedoelde. Een echte afwerker zoals Ueda is hij niet. Zaterdag kreeg hij een paar kansen maar scoorde enkel uit een strafschop, iets wat hij opnieuw mag doen nu de Japanner de deur uit is. Denkey moest lachen toen hem werd gevraagd of hij bij bepaalde kansen niet beter de bal had kunnen afleggen. Thibo Somers, de nieuwe kapitein van Cercle, leek zich zelfs een paar keer te ergeren. “Oh ja, was dat zo?”, deed Denkey alsof zijn neus bloedde. “Is dat niet het geval voor elke spits? Er zijn ook momenten waarop ik vrij sta en Thibo of iemand anders zijn eigen kans gaat. Elke spits wil scoren, maar bij Cercle valt dat mee omdat we allemaal complementair zijn.”

Rugpijn

Van het vertrek van Ueda ligt Denkey alvast niet wakker. “Ik speelde graag samen met hem en het klikte tussen ons. Hij scoorde er 22 en ik 11, dan mag je zeggen dat je een goed duo bent. Maar voor mij verandert er op zich niet zoveel. Het is mijn taak om de bal aan te nemen, bij te houden en ruimte te maken voor de lopende mensen rondom mij. Op Antwerp lukte dat ook al vrij goed maar pakten we helaas geen punten, ook al hadden we die verdiend. We voelden en wisten dat het goed was. We zijn dan ook op geen enkel moment gaan twijfelen. Tegen RC Genk is ook alles mogelijk voor ons”, grijnsde Denkey, die wel nog wat klaagde over rugpijn. “Ik wilde in de tweede helft iets moois doen, maar het mislukte en ik trapte over de bal. Jammer, maar ik vond dat het wel mocht bij 2-0. Alleen die val en die rugpijn waren er te veel aan.”