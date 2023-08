Spaanse revelatie en de grootste club uit Cyprus: alles wat u moet weten over de laatste horden van Club Brugge en Gent richting Conference League

Er is maandag geloot voor de play-offs in de Conference League. Als Club Brugge de groepsfase wil halen, moet het zoals al geweten eerst voorbij het IJslandse KA Akureyri en in de laatste voorronde voorbij CA Osasuna. Gent moet eerst het Poolse Pogoń Szczecin kloppen en daarna wacht (wellicht) APOEL Nicosia. Hieronder alles wat u moet weten over de tegenstanders van Club en Gent die de laatste horde vormen voor de groepsfase.