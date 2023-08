SJOTCAST #2. “Dat Anderlecht een speler op overschot bij Club Brugge met open armen ontvangt, is een veelzeggende evolutie”

De Jupiler Pro League is terug en Sjotcast dus ook. In aflevering 2 ontvangt Yanko Club Brugge-watcher Pieter-Jan Calcoen en chef voetbal Ludo Vandewalle. Terwijl Yanko zag dat de Jupiler Pro League ‘big’ is in Japan, geeft Ludo zijn mening over de nakende overgang van Mats Rits naar Anderlecht en pakt Pieter-Jan uit met transfernieuws… in de studio.