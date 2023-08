Ondanks zijn heldenstatus in de Brusselse verdediging draagt Christian Burgess de aanvoerdersband niet: “Daarvoor ben ik misschien iets te opvliegend”

Rots in de branding Christian Burgess blijft het hart van de defensie van Union en ziet hoe zijn collega’s in de verdediging het uitstekend doen. — © Isosport

Het moet gezegd: Anderlecht en Standard waren tegen Union niet in topvorm, maar dat is hoe dan ook mee de verdienste van Union. De Brusselaars zorgen onder coach Alexander Blessin (50) voor veel pressing, waardoor tegenspelers bijzonder weinig tijd hebben om beslissingen te maken. Achterin gaf Union dit seizoen amper kansen weg, ondanks het feit dat de verdediging fel gewijzigd is: Van der Heyden en Kandouss trokken respectievelijk naar Mallorca en Gent, waardoor Koki Machida – de doublure van Van der Heyden de afgelopen seizoenen – en nieuwkomer Kevin Mac Allister in de ploeg kwamen. Rots in de branding Christian Burgess blijft het hart van de defensie van Union en ziet hoe zijn collega’s in de verdediging het uitstekend doen. “Kevin doet het echt uitstekend, want het is niet makkelijk om hier vrij laat in de voorbereiding toe te komen. We wisten niet goed wat we van hem moesten verwachten, maar hij past zich goed aan. En Koki? Wanneer hij de afgelopen seizoenen speelde, was dat ook al op een hoog niveau.”

Defensief zit het dus zeker snor, dat bewijzen de twee clean sheets. Al is dat niet enkel de verdienste van de verdediging. “We werken enorm hard als team, voorin beginnen we al met druk uitoefenen en ook de middenvelders doen daar goed in mee. Het is enorm belangrijk om continu hard te werken voor elkaar op het veld, die verbondenheid is een van onze troeven”, ziet de Engelsman.

Dat de machine van Union zo vroeg in het seizoen al zo goed draait, is volgens de Britse verdediger ook te danken aan coach Blessin. “Er waren veel aanpassingen deze zomer, heel wat spelers vertrokken en er kwamen ook veel nieuwe gezichten bij. De verdienste gaat naar de coach om ons nu al zo vlot te laten samenspelen. Hij brengt zijn voetbalvisie duidelijk over naar de groep. Het is lichtjes anders dan vorig seizoen, maar we willen allemaal bijleren.”

Nog sterker Union?

Union kent dankzij de zes op zes zelfs een betere competitiestart dan de afgelopen seizoenen. Betekent dat dat Union ook beter is dan toen? “Dat zou leuk zijn. We blijven bouwen en natuurlijk is het het doel om altijd beter te worden. Maar na twee speeldagen kan je nog geen conclusies trekken, er zijn nog genoeg werkpunten. We moeten duidelijk nog efficiënter zijn voor doel en de wedstrijd sneller beslissen.”

Tot slot: na het vertrek van kapitein Teddy Teuma droeg doelman Anthony Moris de voorbije twee wedstrijden de aanvoerdersband. Een goeie keuze volgens Burgess, die op het veld nochtans zelf een echte leider is. “Het is inderdaad een goeie keuze. Anthony is een goeie gast en wordt gerespecteerd in de kleedkamer. Bovendien heeft hij veel ervaring. Ik als kapitein? Nee, ik denk niet dat dat de beste keuze zou zijn. Daarvoor ben ik misschien iets te opvliegend. Natuurlijk probeer ik ook te leiden op het veld, maar ik ben blij met de keuze van de coach”, besluit de Britse bonk.