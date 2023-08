Vrouw koopt alle pinda’s op het vliegtuig omdat ze allergisch is

De 27-jarige Leah Williams heeft tijdens een vlucht met Eurowings de hele voorraad pinda’s opgekocht. Dat deed ze naar eigen zeggen nadat de stewards en stewardessen weigerden om haar medepassagiers in te lichten over haar zware pinda-allergie. Het kostte haar een flinke duit.

Williams vloog midden juli van Düsseldorf naar Londen. Dankzij de lagekostenmaatschappij Eurowings kon ze die vlucht voor maar 50 euro op de kop tikken. Al had ze toen niet verwacht het driedubbele te spenderen.

De Engelse heeft al haar hele leven een zeer zware pinda-allergie. Daarom vroeg ze het cabinepersoneel om deze nootjes niet te verkopen tijdens haar vlucht. Ook vroeg ze om erop toe te zien dat niemand een zakje van thuis opendeed, maar beide verzoeken werden pertinent geweigerd. Gezien de reizigster al een levensbedreigende shock kreeg op een eerdere vlucht, zag ze geen andere optie dan te betalen voor de hele voorraad, goed voor een 168 euro. “Tel ze maar en ik zal ze allemaal betalen, want jullie laten me geen keus”, antwoordde ze toen de stewards haar vol ongeloof aangaapten.

Terugbetaling

Williams probeerde de maatschappij al talloze keren te bereiken, maar kreeg geen gehoor. Ze wil een terugbetaling voor de nootjes en hoopt dat Eurowings zijn beleid aanpast zodat ze geen pinda’s meer verkopen. “Eurowings zou zich moeten schamen voor de manier waarop ze met deze situatie zijn omgegaan en voor hoe ze me hebben laten voelen. Het ergste was dat ze vroegen of ik de pinda’s wilde meenemen. Natuurlijk zei ik van niet!”

Intussen heeft Eurowings zich publiekelijk verontschuldigd: “Het spijt ons enorm dat de vlucht met ons niet zo soepel verliep als gewenst en we betreuren het ongemak dat dit Leah Williams heeft bezorgd.”

Ook in België is er steeds meer vraag naar het verbieden van pindanoten op plaatsen waar je dicht bij elkaar zit. Zo besliste Kazou in juni dat ze geen pindanoten, Snickers of M&M’s op hun zomerkampen zouden toelaten om mogelijke ongelukken te voorkomen. “Voor een van de leden is de allergie echt levensbedreigend. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere”, verklaarden de organisatoren.

