Nog een vertrekker bij Union: middenvelder Senne Lynen op weg naar Werder Bremen

Lynen is sinds vorig seizoen een vaste waarde op het middenveld van Union en hoopt zich nu te kunnen bewijzen in de Bundesliga. Met zijn loopvermogen was hij vaak belangrijk voor de ploeg. Ook zijn polyvalentie is een troef. Onze landgenoot verkiest om te spelen als acht, maar kan ook als pure verdedigende middenvelder uit de voeten.

Union staat open voor een vertrek omdat het contract van Lynen volgende zomer afloopt en onderhandelt momenteel nog met Werder Bremen over de prijs. Een akkoord is er dus nog niet, maar de verwachting is dat het deze week nog in orde komt. Werder Bremen eindigde vorig seizoen dertiende in de Duitse eerste klasse.

Na Teddy Teuma, Siebe Van der Heyden, Ismaël Kandouss, Oussama El Azzouzi, Victor Boniface, Yorbe Vertessen en Simon Adingra zou Lynen zo al de achtste vertrekker zijn. Als het rond komt, is Union wel van plan om nog een vervanger te halen.