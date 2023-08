OVERZICHT LOTING. Dit moet je weten over de Europese tegenstanders van de Belgische clubs

Onze Europees spelende clubs kennen hun volgende (mogelijke) tegenstanders. Landskampioen Antwerp neemt het op tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb, die morgen en volgende week eerst tegen elkaar spelen. Union begint zijn Europese campagne in de play-offronde van de Europa League tegen het Zwitserse Lugano. Club Brugge komt, als het de derde voorronde van de Conference League overleeft, uit tegen een flinke opponent: het Spaanse Osasuna. AA Gent wacht in dezelfde play-offronde van de Conference League de Cyprioten van APOEL of het onbekende Georgische Dila Gori.

Landskampioen Antwerp neemt het in de play-offronde van de Champions League op tegen de Griekse kampioen AEK Athene of de Kroatische laureaat Dinamo Zagreb.

De heenmatchen vinden plaats op 22-23 augustus en de terugwedstrijden op 29-30 augustus. Antwerp kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Overleeft The Great Old de play-offs niet, dan komt het terecht in de poulefase van de Europa League.

De Belgische landskampioen is voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Dat verandert wel opnieuw in het seizoen 2024/25, in de eerste editie van de hertekende Champions League.

Union treft Lugano

Union, de nummer drie van het afgelopen seizoen in België, maakt deze jaargang in de play-offronde van de Europa League zijn entree op het Europese toneel en doet dit dus tegen Lugano, vorig jaar derde in Zwitserland. Union kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie.

Vicekampioen Genk speelt deze week en volgende week de derde voorronde van de Europa League tegen Olympiakos. Schakelt Genk de Grieken uit, dan volgt de play-offronde van de Europa League. Daarin wacht dus Cukaricki, vorig jaar derde in Servië, waarbij KRC de heenwedstrijd thuis zou spelen. Maar loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League, waarin het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstanders is. Genk zou tegen de winnaar van het duel het thuisvoordeel genieten in de heenwedstrijd.

Opvallend: Genk en Union waren mogelijke tegenstanders van elkaar, vermits ploegen uit hetzelfde land tegen elkaar konden uitkomen. Maar tot een Belgische clash komt het dus niet.

De wedstrijden in de play-offronde staan op 24 (heen) en 31 (terug) augustus op de planning.

De Europese campagne van Union vorig seizoen was een succes: de Brusselaars stuntten tegen Union Berlin en schopten het tot de kwartfinales van de Europa League. — © Isosport

Ook loting voor de Conference League

Er werd ook geloot met onze ploegen in de Conference League: Club Brugge en AA Gent. Gent bekampt eerst nog het Poolse Pogon Szczecin, Club neemt de handschoen op tegen Knattspyrnufelag Akureyrar uit IJsland. Als Gent en Club ook deze confrontatie tot een goed einde brengen, spelen ze in de play-offronde voor een ticket voor de groepsfase.

Stevige loting voor Club Brugge

Voor Club Brugge kwam er met Osasuna een stevige dobber uit de trommel. De club uit Pamplona eindigde vorig seizoen als zevende in de Spaanse Liga en speelde de bekefinale, maar werd aanvankelijk uitgesloten van deelname aan de Conference League, wegens een geval van wedstrijdvervalsing in het seizoen 2013/14. Osasuna kondigde meteen aan in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS en voerde ook nieuw bewijs aan waaruit moest blijken dat de Europese uitsluiting onterecht was. Vorige maand gaf de UEFA de Spanjaarden alsnog gelijk, waardoor ze vandaag de trommel ingingen voor de play-offronde.

Osasuna speelde afgelopen seizoen de finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid, maar verloor met 2-1. — © AFP

AA Gent naar Georgië of Cyprus

Voor Gent wacht het eerder onbekende Dila Gori uit Georgië of de Cyprioten van APOEL. Beide teams treffen elkaar in de derde voorronde, waarna de winnaar het opneemt tegen de Buffalo’s (als ook zij zich plaatsen voor de PO-ronde). Zowel Gent als Club Brugge kwamen als tweede uit de trommel waardoor ze de heenwedstrijd op verplaatsing spelen.