McDonald’s krijgt drie jaar na protest van buurtbewoners en weigering van gemeente tóch vergunning voor nieuwe vestiging

Het schepencollege van Tervuren heeft dan toch een omgevingsvergunning verleend voor de uitbouw van een McDonald’s aan de N3. Al was dat voor Groen+ wel met tegenzin, want de meerderheidspartij stemde resoluut tegen de komst van de fastfoodketen. CD&V en N-VA zorgden er als meerderheid uiteindelijk voor dat een vergunning werd verleend.

Drie jaar geleden probeerde McDonald’s al een omgevingsvergunning te verkrijgen bij de gemeente, maar doordat het schepencollege vreesde voor een negatieve impact op het verkeer en de buurtbewoners, stuurde het de fastfoodketen wandelen. McDonald’s legde echter niet zomaar de duimen, want begin mei dit jaar vroeg de keten opnieuw een omgevingsvergunning aan. Bij beide aanvragen ontstond tumult bij verschillende inwoners omdat niet iedereen McDonald’s graag zag komen.

Het voorstel van McDonald’s werd ten opzichte van 2020 aangepast, en bleek nu sterk genoeg om (een deel van) het schepencollege te overtuigen tot het verlenen van een vergunning. Opvallend: Groen+ was niet overtuigd, en stemde zelfs tegen het voorstel.

“Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt schepen van Mobiliteit en Stedenbouw Bram Peters (Groen+). “We geloven in een levendige handelskern, en daar staat McDonald’s of een andere fastfoodketen haaks op. Mensen die hier naar onze frituren en snackbars gaan, verschuiven gedeeltelijk naar de N3. Op veel plaatsen hebben we gezien wat dit soort baanwinkels doen, en dit was een kans om dat te voorkomen. Ik vind dat moeilijk, aangezien dit dossier toch binnen mijn bevoegdheden valt en ik gepasseerd word door mijn collega’s.”

“Het staat ook letterlijk in ons mobiliteits- en ruimtelijk structuurplan dat dit soort ontwikkelingen ongewenst zijn”, zegt Peters. “In de studie van McDonald’s, meestal een onderschatting, verwacht men trouwens op de drukste momenten 1.600 extra wagens. De impact tijdens de spitsuren valt niet te onderschatten. Ik ben dus écht ontgoocheld.”

“Doodsteek”

N-VA en CD&V stemden voor het verlenen van een omgevingsvergunning. “De plannen zijn helemaal anders dan in de vergunningsaanvraag van 2020”, zegt burgemeester Marc Charlier (N-VA). “Het belangrijkste is dat de plek van de vestiging nu aan de overkant van de parking wordt voorzien. Daardoor staat ze op een grote afstand van de huizen, en zal ze ook niet zichtbaar zijn vanop de N3.”

“Wij betwisten ten zeerste dat Groen+ zegt dat dit soort ontwikkelingen ongewenst zijn in ons mobiliteits- en ruimtelijk structuurplan”, aldus de burgemeester. “Er wordt duidelijk gesteld dat zulke uitbreidingen binnen retailclusters wel kunnen. We houden ons aan de objectieve criteria die te maken hebben met de omgevingsvergunningsaanvraag, en niet met bezwaren die niet ter zake doen. Het is overigens beter om McDonald’s aan de N3 te houden, waar ze ver van het centrum vandaan is. Een fastfoodketen in de handelskern, dat zou pas de doodsteek zijn voor onze eigen horeca.”

Wanneer de McDonald’s er ook echt zal komen, is nog onduidelijk. “Er zijn verschillende actiegroepen die zich wellicht verweren, en mogelijk volgt nog een beroep bij de deputatie”, zegt Charlier nog. “We zullen zien. Als gemeente hebben we alleszins onze plicht gedaan door de nieuwe aanvraag grondig te beoordelen.” Wordt dus nog vervolgd.