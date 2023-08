Amerikaanse wetenschappers claimen nieuwe doorbraak met kernfusie

Kernfusie is al decennia de heilige graal van energieproductie. Ondanks alle mooie voorspellingen met betrekking tot milieu en veiligheid, lijkt het echter onhaalbaar om kernfusie snel levensvatbaar te krijgen op industriële schaal.

De hoeveelheid energie zou volgens Paul Rhien, woordvoerder van het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), nog groter zijn dan bij een eerdere test in december die als “historisch” werd beschouwd. “Op 30 juli produceerde de nieuwe test een grotere opbrengst dan het experiment in december 2022”, aldus Rhien. De Amerikaanse Minister van Energie, Jennifer Granholm, verklaarde dat de doorbraak “in de geschiedenisboeken” zou staan.

In december 2022 hadden de wetenschappers 3,15 megajoule energie geproduceerd, met gebruik van 2,05 megajoule via lasers. Er was echter 300 megajoule van het elektriciteitsnet nodig om de lasers te activeren, waardoor de operatie nog steeds verlieslatend was.

De exacte resultaten van het experiment, waarbij krachtige lasers worden gebruikt, laten nog even op zich wachten. Al decennia proberen onderzoekers van over de hele wereld kernfusie te ontwikkelen, simpel gezegd het omgekeerde van kernsplijting, de techniek die momenteel wordt gebruikt in kerncentrales.

Kernsplijting bestaat uit het splitsen van de kern van een zwaar atoom, waardoor energie vrijkomt. Bij kernfusie smelten twee lichte kernen tezamen, een reactie die op de zon doodnormaal is bijvoorbeeld.