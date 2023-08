Ewoud Pletinckx start bij OH Leuven met een op zes aan het seizoen: “Er mag zeker nog iets bijkomen qua creativiteit”

Het leek de wedstrijd van Richie Sagrado te worden. Net na het kwartier opende de 19-jarige rechtsback, die twee jaar geleden overkwam van de jeugd van Racing Genk, de score nadat de poorten van de RWDM-verdediging wagenwijd open stonden. Louis Patris, voor een kleine vier miljoen euro naar Anderlecht, meteen vergeten?

Helaas kwam na die openingsgoal de klad erin bij OHL. Centrale verdediger Ewoud Pletinckx (22) getuigt over de eerste seizoensnederlaag van de Leuvenaars. “Ik denk dat onze start zeker niet slecht was en dat we toen echt wel controle over de wedstrijd hadden. We maakten ook een mooi doelpunt, maar op een bepaald moment begonnen de simpele dingen fout te lopen. Op de ene of de andere manier liep de passing spaak en zochten we te vaak de moeilijke oplossing in plaats van de makkelijke. Zo verloren we de controle. Langs de andere kant kwam RWDM beter in de wedstrijd, waarna wij twee goals slikten op cruciale momenten. Net voor de rust maakten ze de 1-1. Dan kom je met nieuwe moed uit de kleedkamer, maar binnen de minuut krijg je een strafschop tegen. Vervolgens toonden we ons niet creatief genoeg. Er waren heel weinig uitgespeelde kansen. Daar lag volgens mij het grote probleem zaterdagavond.”

© BELGA

“We speelden natuurlijk tegen een laag blok waar het moeilijk doorkomen is”, bedenkt Pletinckx zich. “Dat is natuurlijk de sterkte van RWDM, dat vervolgens met zijn snelle jongens snel aan de overkant staat. Als je zo’n ploeg zet tegenover de onze, die creativiteit miste... Zo eens een flits van iemand, of een goed uitgespeelde kans waarbij de tegenstander echt achter de bal moest lopen, dat zat er zaterdag nauwelijks in.”

Eerste indruk

Pletinckx beseft dat OH Leuven, dat naast Louis Patris onder andere ook Casper De Norre en Mousa Al-Tamari verloor in het tussenseizoen, de komende weken best nog eens de transfermarkt afspeurt. “Er mag zeker nog iets bijkomen qua creativiteit. We beschikken nochtans over spelers die dat zeker kunnen brengen, maar voorlopig komt het er nog niet uit. Het zou welgekomen zijn dat we op dat vlak wat meer opties zouden hebben, zodat we bijvoorbeeld kunnen bekijken hoe we door zo’n laag blok als dat van RWDM kunnen komen.”

“Dit is alvast een gemiste start. Die eerste twee wedstrijden waren belangrijk, omdat je de supporters bij een eerste thuiszege met goed voetbal meteen voor de rest van het seizoen achter jou kan krijgen. Dat is toch altijd een eerste indruk die zij krijgen van het nieuwe seizoen. Als je het programma bekijkt, dan zie je dat er twee kleppers aankomen (Union en Antwerp, red.). Maar ja, we hebben de punten nu niet gepakt dus dan zullen we ze in de komende weken moeten pakken.”