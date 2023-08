Opnieuw verdwijnt topmanager bij bpost, link met onderzoek naar onregelmatigheden

Bij bpost verdwijnt opnieuw een topmanager. Kathleen Van Beveren, CEO E-Logistics Eurasia, verlaat de groep in onderling overleg. Er is een link met het uitgebreide onderzoek naar onregelmatigheden dat het postbedrijf liet uitvoeren.

Het onderzoek naar verdachte toestanden rond verschillende overheidscontracten is nog niet klaar, maar de raad van bestuur en Van Beveren “zijn het erover eens dat het lopende compliance-onderzoek binnen bpost een impact heeft op haar rol”, meldt bpost in een persbericht.

Wat het probleem met Van Beveren precies is, maakt bpost niet duidelijk. Ze was volgens haar Linkedin-profiel sinds 2007 aan de slag bij bpost, in verschillende functies. Ze was onder meer Director Business Customers and Solutions.

“We zijn vastbesloten om de waarden die bpost en zijn medewerkers na aan het hart liggen, te verdedigen en om de toekomst van bpostgroup uit te bouwen op stevige fundamenten”, zegt bpost-voorzitter Audrey Hanard in een commentaar bij het vertrek. “We gaan zeer grondig te werk in ons onderzoek en laten niets onverlet, terwijl we ook samenwerken met de bevoegde autoriteiten.”

Interim-CEO Philippe Dartienne zal tijdelijk de verantwoordelijkheden van Van Beveren overnemen.

In december moest Dirk Tirez opstappen als CEO nadat mogelijke onregelmatigheden bij de aanbesteding van de concessie voor de krantenbedeling aan het licht waren gekomen. Ook twee andere directeurs verloren hun job.

Over een nieuwe CEO is er nog geen nieuws. Vorige week zei Hanard dat de zoektocht “op kruissnelheid zit”, maar een timing voor de benoeming wilde ze nog niet geven.