Ron DeSantis: “Natuurlijk heeft Trump presidentsverkiezingen verloren”

De Republikein Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat zijn rivaal Donald Trump de verkiezingen van 2020 heeft verloren. DeSantis, die president wil worden, hintte er al eerder op dat hij niet meeging in de ongefundeerde beweringen van Trump over fraude bij die verkiezingen, maar sprak zich nog niet eerder zo duidelijk uit als nu. “Natuurlijk heeft hij verloren”, zegt de gouverneur van Florida tegen NBC News. “Joe Biden is de president.”