Ze werken meer dan 40 uur per week, en toch zijn meeste zelfstandigen tevreden over balans tussen werk en privé

Zelfstandigen werken doorgaans meer dan 40 uur per week en toch zegt de grote meerderheid dat ze de balans tussen werk en privé goed op orde hebben. Al betekent dat niet dat dat ook altijd zo ís. “Er zitten meer zelfstandigen in de gevarenzone dan ze zelf denken.”

In een bevraging bij 2.300 ondernemers peilt HR-dienstverlener Acerta naar de tevredenheid van de zelfstandigen. Daaruit blijkt het cliché van de hardwerkende zelfstandige te kloppen. 29,3 procent zegt dat ze minder dan 40 uur per week werken. 35 procent werkt meer dan 40 uur en 35,6 procent werkt zelfs meer dan 50 uur per week.

En toch blijken zelfstandigen zelf het gevoel te hebben dat ze de balans tussen werk en privé goed vinden. Maar liefst 65 procent van de zelfstandigen is momenteel tevreden tot zeer tevreden over de die balans. Wie werkt voor eigen rekening is dus sneller tevreden? “Niet helemaal”, zegt Nicolas Pevenage, expert bij Acerta. “We hebben ook gevraagd waarom ze tevreden zijn en dan komen er een aantal zaken op de voorgrond. In de eerste plaats de jobinhoud: ze doen graag wat ze doen. Op de tweede plaats staat het feit dat ze baas zijn over hun eigen agenda. Ze werken misschien lange dagen, maar ze bepalen wel zelf wanneer. Die flexibiliteit draagt voor een groot stuk bij aan die tevredenheid. En pas op de derde plaats komt het ‘eigen baas’ zijn en dus het werken voor eigen rekening.”

Rode zone

Als de ondernemers gevraagd worden naar wat hen energie geeft, staat opvallend genoeg opnieuw ‘werken’ hoog aan de top. “In de eerste plaats zeggen de ondernemers dat hun gezin hen energie geeft. Maar op de tweede plaats zien we opnieuw ‘werken’. Wat toch een opvallende vaststelling is. Zelfstandigen halen energie uit die klantencontacten en de fierheid over hun zaak. Ze werken hard, maar ook graag.”

Al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen. 35 procent van de zelfstandigen is namelijk niet tevreden over zijn work-life-balans en 7,4 procent is zelfs helemaal niet tevreden. Twee derde zou dan ook meer tijd met het gezin willen doorbrengen en bijna 60 procent zou meer willen sporten. Volgens Acerta zitten er dan ook meer zelfstandigen in de rode gevarenzone dan ze zelf denken. “Ze werken heel graag, ze halen er energie en voldoening uit, maar tegelijk kloppen ze eigenlijk veel te veel uren. Ook het idee dat een zelfstandige gewoon geen tijd heeft voor een burn-out, lijkt te kloppen. Nochtans moeten we daar wel voor uitkijken. Terwijl er voor werknemers heel wat middelen bestaan om die werkbalans te bewaren, bestaan die middelen voor een zelfstandige amper. Met onze stresstest voor zelfstandigen kunnen ondernemers zelf checken of ze al in die rode zone zitten en of ze toch moeten streven naar meer vrije tijd en deconnectie.”