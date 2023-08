Eén gewonde bij kettingbotsing met zes auto’s op E34: snelweg volledig afgesloten

Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur in de rijrichting van Antwerpen. Zes auto’s reden er op elkaar in. Een vrachtwagen is er nog net op tijd in geslaagd een aanrijding te vermijden. De brandweer werd ter plaatse geroepen omdat er een melding binnenkwam dat één of meerdere personen gekneld zaten. Uiteindelijk viel er een gewonde te betreuren. Die werd naar het ziekenhuis gebracht, maar het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval is de snelweg volledig afgesloten voor het verkeer dat richting Antwerpen moet.

