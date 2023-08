Evacuatie van Wereldjamboree gestart: tienduizenden scouts worden naar verschillende plaatsen in Zuid-Korea gebracht

Dinsdagochtend is de ontruiming van de 25ste Wereldjamboree in Zuid-Korea van start gegaan. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. In tegenstelling tot eerder meegedeeld, zullen niet alle scouts naar hoofdstad Seoel worden overgebracht.

Met 1.022 bussen worden de deelnemers uit 156 landen overgebracht naar accommodaties in acht steden en provincies. Het gaat naast Seoel om de steden Incheon, Daejeon en Sejong en de provincies Gyeonggi-do, Chungcheongnam-do, Chungcheongbuk-do en Jeollabuk-do.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om iedereen naar de hoofdstad te evacueren, maar omdat het niet gemakkelijk was om zo snel zoveel vrije plaatsen te vinden, werd het zoekgebied uitgebreid. De scouts zullen worden ondergebracht in slaapzalen van universiteiten, opleidingscentra, en schoolinfrastructuur. Als afsluiter zullen de scouts vrijdag gezamenlijk een K-pop concert bijwonen in Seoel.

De Wereldjamboree is het grootste internationale jeugdkamp ter wereld, met zo’n 43.000 jongeren uit 160 landen. Er zijn ongeveer 1.250 Belgen aanwezig. Duizenden deelnemers, waaronder 4.000 Britten en 1.500 Amerikanen, verlieten het evenement eind vorige week al voortijdig vanwege de extreme hitte en de slechte organisatie. Maandag werd beslist om de hele kampsite te evacueren omwille van de naderende tyfoon Khanun.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AP

© REUTERS