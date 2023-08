Antwerpse noodcentrale dreigt met staking door personeelstekort: “Maar we kunnen toch moeilijk voicemail afspelen?”

Bij de Antwerpse noodcentrale 101 zit het personeel op zijn tandvlees. Het personeelstekort en de daaruit voortvloeiende werkdruk zijn nijpend en de vakbonden voelen zich niet gehoord. Daarom luiden ze (andermaal) de alarmklok en dienen ze een stakingsaanzegging in bij de minister. “Maar we maken ons geen illusies: tot een echte staking kunnen we het nooit laten komen, want we kunnen toch moeilijk een bandje afspelen?”

Wie voor een noodgeval (genre: een ernstig verkeersongeval, iemand is aan het stikken, of iemand voelt zich ernstig fysiek bedreigd) naar het nummer 101 belt komt bij de noodcentrale terecht. Je krijgt dan iemand aan de lijn die een shift draait van 12 uur en de kans is groot dat die persoon overwerkt is.

Momenteel kampt de dienst in Antwerpen met een personeelsbezetting van amper 52 procent en daarbovenop moeten nog eens meer dan 2.000 overuren verdeeld worden over het resterende personeel, zo’n 60 politiemensen.

Joery Dehaes van ACV Politie — © BELGA

Het is niet de eerste keer dat de situatie aan de kaak wordt gesteld, maar nu is het echt genoeg geweest. De vier vakbonden dienen samen een stakingsaanzegging in bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We hebben gisteren (maandag, red.) nog informeel overleg gehad met de directie van de noodcentrale, maar onze boodschap is blijkbaar nog steeds niet goed doorgekomen”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie.

In mei kondigde minister Verlinden nog aan dat er extra budget zou worden vrijgemaakt voor versterking van de noodcentrale, maar bij de dienst voelen ze dat nog niet aan den lijve.

Minimumbezetting

“Een stakingsprocedure is voor ons de enige manier om de verantwoordelijke minister rond de tafel te krijgen. Maar we maken ons geen illusies: echt het werk neerleggen zullen we niet doen, want je kan toch moeilijk een voicemailbericht laten afspelen voor de mensen die naar 101 bellen”, zegt Dehaes. “Bovendien geldt voor onze politiediensten een minimumbezetting, die destijds is opgesteld op basis van het volledige organogram. Maar daarvan werkt dus op dit moment amper 52 procent, wat zou betekenen dat als er een minimumbezetting aanwezig zou moeten zijn, er in principe volk moet bij gezocht worden”, klinkt het schamper.

Dehaes hoopt alvast dat de minister nu binnen de tien dagen zal samenzitten met een vertegenwoordiging van de vakbonden en dat er een oplossing uit de bus komt. “Wij klagen niet over verloning of slechte bureaustoelen. Nee, het enige probleem dat we willen aankaarten is het enorme personeelstekort. Dat is vorig jaar in oktober al aangekaart toen twee collega’s moesten worden afgevoerd met de ziekenwagen omdat ze er volledig doorzaten. De werklast voor deze mensen is enorm en er moeten heel dringend structurele oplossingen komen. Een noodcentrale moet volledig bemand zijn, punt aan de lijn: zowel voor de bevolking, als voor de ploegen op het veld en uiteraard het personeel zelf.”

Intern rekruteren

Een snelle oplossing voor het probleem is niet vanzelfsprekend, ook al omdat een job bij de noodcentrale een specifieke opleiding vereist, maar Dehaes hoopt dat er intern bij de federale politie mensen kunnen overhaald worden om de overstap te zetten naar de noodcentrale. “We moeten er over nadenken hoe de job aantrekkelijk gemaakt kan worden”, zegt Dehaes. Hij ziet ook een oplossing in het opheffen van de aanwezigheidstermijn.

“Om de continuïteit te verzekeren bij de politiediensten moeten mensen in een bepaalde functie nu minstens vijf jaar op post blijven. Maar voor bepaalde diensten waar snel personeel gezocht moet worden, zoals het geval was bij het onderzoek naar Sky ECC, kan daar een uitzondering op worden gemaakt. Dat zou ook nu kunnen gebeuren. We moeten de ambitie hebben om weer naar een bezetting van 90 procent en liefst 100 procent te gaan. Want zoals de situatie nu is, is het onhoudbaar.”