Eerste ‘Belgische’ Leopard 1-tanks op weg naar Oekraïne

Aan de loods in Doornik van OIP Land Systems, een van de bedrijven van de Oost-Vlaamse ingenieur en wapenhandelaar Freddy Versluys, zijn maandag de eerste twee van in totaal vijftig ‘Belgische’ Leopard 1-tanks op een vrachtwagen gezet en weggereden. Eindbestemming: Oekraïne. “De tanks houden eerst nog wel halt in Duitsland en Italië, waar ze zullen worden gereviseerd en moderne wapensystemen krijgen. Daarna reizen ze door naar het slagveld”, bevestigt Versluys aan De Standaard na een bericht van nieuwssite Business AM. “Al zal dat allemaal wel nog een hele tijd duren. Alleen al het transport kost nog enkele weken. Vijftig tanks zet je niet in een paar dagen tijd op een vrachtwagen.”

Versluys kocht het lot Leopard 1-tanks zo’n tien jaar geleden, toen het Belgische leger ze van de hand deed in het kader van een besparingsoperatie. De legertop besloot om alle zware rupsvoertuigen te vervangen door lichtere pantservoertuigen op banden. Begin dit jaar maakte minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) bekend dat de federale regering de verkochte tanks eigenlijk graag wilde terugkopen om te doneren aan Kiev, maar dat Versluys een ‘onredelijke prijs’ vroeg, zonder zelfs maar iets noemenswaardigs te wijzigen aan het intussen verouderde materiaal. De CEO van OIP noemde dat toen “pure stemmingmakerij”, en de verkoop aan defensie ging niet door.

Geheimhouding

Nu heeft de Oost-Vlaming dus toch een tegenpartij gevonden, die meteen het volledige lot heeft opgekocht om te doneren aan Kiev. Welk land dat is en voor hoeveel geld de vijftig tanks verkocht zijn, daar kan Versluys naar eigen zeggen niks over kwijt. Al maakten vooralsnog alleen maar Duitsland, Denemarken en Nederland bekend dat ze Leopard 1-tanks zullen doneren aan Kiev. “In het verkoopcontract is een geheimhoudingsclausule opgenomen”, zegt hij. “Daar moet ik me uiteraard aan houden.”

Door de hoge vraag naar tanks en de lange wachttijden bij de fabrikanten zelf, is de marktwaarde van de tanks opgelopen tot makkelijk 500.000 euro per stuk. Aanvankelijk zei Dedonder dat dat ook de exacte prijs was die Versluys vroeg. In een gesprek met De Standaard begin dit jaar zei hij echter bij een verkoop van de gevechtsvoertuigen niet het onderste uit de kan te willen halen. Versluys zegt nu dat hij zich aan die belofte gehouden heeft. “We zijn een goede prijs overeengekomen, die zeker een eind onder de huidige marktprijs ligt.” De beschuldiging dat hij bakken geld verdient dankzij de Russische invasie, wijst hij daarom nog steeds resoluut van de hand.

Hoewel OIP behalve rollend materieel zelf ook onder meer sensoren voor wapensystemen levert, is het bedrijf verder niet meer betrokken bij het upgraden van de tanks. Wanneer de klant de tanks verwacht te kunnen leveren aan Oekraïne, en naar waar ze precies zullen worden gebracht, weet Versluys naar eigen zeggen dus niet. Eerder zei hij wel dat het “makkelijk een half jaar” kan duren om de tanks te moderniseren.

De Leopard 1-tanks zijn niet het enige legermateriaal dat OIP dezer dagen klaarmaakt om te verschepen naar Oekraïne. Versluys zegt dat zijn medewerkers momenteel ook negentig gepantserde M113-infanterievoertuigen klaarmaken voor verzending. Minstens een deel van die voertuigen werd opgekocht en aan Kiev gedoneerd door het Verenigd Koninkrijk.

Houwitsers

Wanneer de Leopard 1-tanks ingezet worden door Oekraïne, zullen dat niet de allereerste ‘Belgische’ tanks zijn die worden ingezet aan het front. In juni vorig jaar kocht het Verenigd Koninkrijk ook al een twintigtal pantserhouwitsers op bij het bedrijf Flanders Technical Supply (FTS), gevestigd in Wille­broek. Die pantserhouwitsers waren in 2008 aan de kant geschoven door de regering-Leterme, die ze dan niet meer vond passen in de militaire strategie. In 2015 besliste toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) om ze te verkopen. FTS telde er 1,75 miljoen euro voor neer, waarschijnlijk een fractie van het bedrag dat het VK vorig jaar op tafel legde.