Ze moest opnieuw leren praten en stappen na zwaar ongeval, nu neemt Vicky (50) deel aan Dodentocht: “De artsen hadden mij eigenlijk opgegeven”

Vier dagen na haar ongeval hadden de dokters de hoop dat Vicky het zou overleven bijna helemaal opgegeven. Nu, zestien jaar later, staat de Bornemse aan de start van de Dodentocht. — © Joris Herregods

Bornem

De 54ste Dodentocht gaat vrijdag van start. Een van de opvallende deelnemers is de Bornemse Vicky Gosselé (50). Ze raakte in 2007 betrokken bij een zwaar verkeersongeval en lag meer dan drie weken in coma. Dokters vreesden dat ze het niet zou halen, maar de Bornemse vocht en overleefde het. Een jaar lang moest ze revalideren en opnieuw leren praten en stappen. Nu staat ze aan het vertrek van haar eerste Dodentocht – een tocht die ze meestapt als eerbetoon aan de overleden brandweerman Jolle Pauwels.