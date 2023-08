VIDEO. Wat een topacteur: ‘emotionele’ Kevin De Bruyne leert zijn Koreaanse bijnaam en schittert in lokale sketchshow

Kevin De Bruyne is niet alleen populair in Europa. De Rode Duivel is blijkbaar ook een hit in Azië. Onze landgenoot maakte er onlangs tijd voor een passage in een Zuid-Koreaanse komedieshow.

Manchester City toerde deze zomer door het Aziatische land en speelde er twee oefenwedstrijden, tegen Bayern (2-1) en Atlético (1-2). De Bruyne en co proefden er ook van de lokale cultuur. Zo bezocht de spelmaker een Zuid-Koreaanse dansclub samen met Kyle Walker.

Nu blijkt dat De Bruyne ook te gast was op de lokale televisie, in de sketchshow ‘SNL Korea 4’, een Aziatisch afkooksel van het legendarische ‘Saturday Night Live’ op het Amerikaanse NBC. Daarin verscheen hij tijdens het segment ‘Shindorim Soccer Club’ en draagt hij een rood t-shirt met ‘Kim Deok-bae’ op de achterkant, zijn bijnaam in het Koreaans.

De Bruyne neemt er onder andere plaats aan een tafel en wordt opgedragen om een gerecht (kimchi) te brengen, wat tot hilariteit leidt vanwege zijn trage tempo.

Aan tafel krijgt onze landgenoot de vraag sinds wanneer hij al voetbal speelt, waarbij hij vier vingers opsteekt om duidelijk te maken dat het sinds zijn vier jaar is. En wanneer de Zuid-Koreanen willen weten waar dat precies gebeurde, weten ze niet meteen waar België gesitueerd is. Bij het afscheid vloeien er vervolgens de nodige ‘tranen’, zowel bij de gastheren als De Bruyne.

Op een ander moment krijgt De Bruyne bezoek van Neymar, of toch iemand die de Braziliaan moet voorstellen. “Je Engels is veel beter geworden”, lacht de Rode Duivel. “Veel op geoefend”, is het antwoord. “Ik hoop dat we nog eens tegen elkaar gaan spelen”, stelt De Bruyne.”