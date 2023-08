Opnieuw drie verwaarloosde paarden in beslag genomen in manege: “Schimmelinfectie kan ook gevaarlijk zijn voor mensen”

In een manege in Lichtaart (Kasterlee) heeft de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn maandag opnieuw drie verwaarloosde paarden in beslag genomen. De dieren, waaronder een merrie met een veulen, waren erg verzwakt en eentje lijdt aan een ernstige schimmelinfectie. Half juni werden ook al zes andere paarden op dezelfde locatie weggehaald. Net als toen kunnen de drie paarden op krachten komen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

In nog geen twee maanden tijd zijn in totaal al negen paarden weggehaald uit een manege in Lichtaart. Maandag bekommerden medewerkers van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder zich op vraag van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn over drie ondervoede en zieke paarden uit de manege. En dat was niet de eerste keer. Half juni verhuisden al zes graatmagere en verzwakte paarden naar hetzelfde opvangcentrum.

“We kregen opnieuw een oproep van Dierenwelzijn omdat de betrokken manege extra wordt gecontroleerd”, legt Melissa Grootjans van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit. “We troffen deze keer een merrie met haar veulen aan. De merrie was redelijk mager en haar staart was eerder al geamputeerd. Ook de staat van haar hoeven was heel slecht. Het veulentje had een doorgezakte poot en was er algemeen niet goed aan toe. Een ander jong paard, ook een merrie, had last van een ernstige schimmelinfectie. Het paard zat helemaal onder de schimmel en verging van de jeuk.” (Lees verder onder de foto)

De inbeslaggenomen merrie was fel vermagerd. — © Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder.

Verzorging

Een dierenarts onderzoekt de in beslag genomen paarden grondig in het Limburgse opvangcentrum en de viervoeters krijgen een intensieve behandeling. “Ze moeten in eerste instantie goed verzorgd en gevoed worden. De dieren leden duidelijk onder een gebrek aan verzorging, voeding en beweging”, zegt Melissa Grootjans. “Het probleem op die manege zijn de stallingen. Ze hebben daar eigenlijk een prachtige manege, maar de medewerkers komen er blijkbaar niet toe om de stallingen te onderhouden.”

Volgens het opvangcentrum zijn alle paarden en pony’s in deze manege besmet door een hardnekkige schimmelinfectie die ook gevaarlijk kan zijn voor mensen. “Tijdens de vorige inbeslagname van zes paarden geraakte een van onze medewerkers door deze schimmel besmet. Zij moest daarvoor behandeld worden”, luidt het nog bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum. “Er worden blijkbaar nog steeds lessen gegeven en er vinden ook nog paarden- en ponykampen voor jongeren plaats.” Het is uiteindelijk het parket dat beslist over mogelijke verdere stappen voor de manege.

Geschikte opvang

De inbeslaggenomen paarden gaan niet meer terug naar de betrokken manege. “We gaan op zoek naar geschikte eigenaars die wel goed voor de dieren kunnen zorgen”, legt Melissa Grootjans van het opvangcentrum uit. “De zes paarden die in juni in beslag werden genomen, zijn intussen aan de beterhand. Een van die paarden was er heel slecht aan toe en moest zelf een infuus krijgen.”