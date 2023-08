Vlamingen getuigen over code rood in Scandinavische landen: “Meer regen dan ik ooit al gezien heb op één dag”

Storm Hans laat zich al voelen in de Scandinavische landen en belooft de komende uren nog aan kracht te winnen. Code rood is afgekondigd, thuiswerk is aangeraden en de nodige maatregelen worden genomen. Ook Belgen die er verblijven, zien de regen met bakken uit de lucht vallen.

Helemaal losbarsten moet storm Hans nog doen, maar op meerdere plaatsen in de Scandinavische landen heeft hij zich toch al sterk laten voelen. In Zweden en Noorwegen kampt men al met wateroverlast, en ook het luchtverkeer, treinverkeer en veerboten ondervinden zware hinder door het stormweer. Nabij Hudiksvall, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorde een passagierstrein nadat een deel van het spoor was weggespoeld door de regen. Er waren honderden mensen aan boord, maar er vielen slechts drie lichtgewonden.

© rr

Ook landgenoten in de getroffen gebieden stellen vast dat het al begonnen is met stormen. Bart Claeys (37) baat samen met zijn vrouw een hotel uit aan de Noorse grens met Zweden. “Bij ons is het sinds gisteren (maandag, red.) code rood. Het is alle hens aan dek. Zelfs op de betaalterminal ontvingen we een alarmmelding van de overheid. Dat gebeurt niet vaak.”

Het hotel met zo’n 25 gasten ontruimen is niet aan de orde. “Het regent meer dan anders en het ziet ernaar uit dat het de komende twee dagen gaat blijven regenen. Aan de andere kant van het nationale park heeft het al voor overlast gezorgd, bij ons niet. Hopelijk blijft het zo. Evacueren is niet aan de orde. De rivier langs het hotel is al anderhalve meter gestegen, maar tijdens de dooi na de winter staat het peil nog veel hoger.”

Kajaktours, safari’s en heel wat andere excursies zijn logischerwijs afgelast. “De circa 25 gasten begrijpen dat het nu niet het moment is om een kanotripje te maken of een top te beklimmen. We adviseren kleinere dingen zoals een rondtrip met de auto om vanop afstand naar de watervallen te kijken. Die zijn nu spectaculair.”

Wolkbreuk

© rr

Een wolkbreuk en meer regen dan ze ooit al gezien heeft. Dat zag Kaatje Jacob (37), die met haar man Tim (38) en hun kinderen Mitte (11), Lasse (10) en Pelle (7) in het Zweedse Furudal woont, maandag. Problemen leverde dat gelukkig niet op. “We zetten onze alpaca’s sowieso binnen als het regent”, zegt de leerkracht, die net als haar man aan de internationale school in Falun werkt. “En we hebben heel veel geluk als het op afwatering aankomt. Er stonden enorm veel plassen, maar het water is ondertussen allemaal weggetrokken.”

De ergste storm moet zich erg lokaal laten voelen, vermoedt ze. “Een half uur hier vandaan stonden de straten blank. Mijn man is deeltijds brandweerman en die zei toch ook dat er wat oproepen waren. Het blijft gelukkig enkel bij heel veel regen, omgevallen bomen zie je niet. Al trekt het op dit moment wel weer dicht. Het is nog niet gedaan, vermoed ik.”

Zich speciaal voorbereiden voor de komende uren en dagen doen ze niet. “Het zit hier wel goed, we hebben daar veel geluk mee. Weet je trouwens dat vrienden van ons, die in het noorden van Zweden wonen, laten weten dat het bij hen zelfs meer dan 30 graden is nu? Allen daarheen!”

Code oranje

Bij de Belgische toeriste Sofie Pauwels valt het best mee op dit moment. Zij is momenteel in Tampere, de op één na grootste stad van Finland, waar code oranje is afgekondigd. Het is er heel winderig, zegt ze. “Regen en zonnige periodes wisselen elkaar af. Op de snelweg naar hier hebben we wel wat rukwinden gevoeld. Ons vermoeden is dat de storm hier niet gaat aanwakkeren.”