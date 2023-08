Antwerpse studentenrestaurants gaan bijna uitsluitend vegetarisch aanbieden

De studentenrestaurants van de Universiteit Antwerpen zullen in 2030 een aanbod hebben dat voor tachtig procent bestaat uit vegetarische maaltijden. Dat staat in een update van het Climate Action Plan van de universiteit, dat initieel in 2019 werd uitgestippeld.

“Er liggen nog tal van werven open om te verduurzamen”, meldt de universiteit, die in 2030 klimaatneutraal wil zijn en fossielvrij tegen 2050. Op een jaar tijd stoot de universiteit ongeveer evenveel uit als een auto die 160 miljoen kilometer rijdt. Om klimaatneutraal te worden, moet de uitstoot van de universiteit elk jaar met 4,6 procent dalen.

“Op de menukaart in de studentrestaurants is er dus ruimte voor verbetering”, vertelt de klimaatcoördinator van de universiteit, Mathias Verstraeten. “Tegen 2030 zouden 80 procent van de maaltijden die aangeboden worden vegan of vegetarisch moeten zijn. Vooral rood en bewerkt vlees zal van de kaart verdwijnen.”

Het vlees – vooral gevogelte – en de vis die toch nog zullen worden geserveerd, moeten in de toekomst duurzaam gekweekt worden. “Uit de cijfers blijkt trouwens dat vandaag al de vleesvervangers in de smaak vallen bij de studenten”, aldus Verstaeten . “Ongeveer de helft van de bestelde maaltijden zijn nu al vegan of vegetarisch.”

De grootste verbruiker op de campussen blijft echter de infrastructuur. Het leeuwendeel daarvan is toe te schrijven aan het gasverbruik. UAntwerpen zegt daarom de volgende jaren te blijven inzetten op energiezuinige gebouwen. Ook op mobiliteit en de zogeheten modal shift, legt men een sterke focus. Tot slot wil de UAntwerpen inzetten op klimaatadaptatie, door bijvoorbeeld bomen aan te planten.