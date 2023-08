Arbeider geëvacueerd met ladderwagen na reanimatie in 55 meter hoge basiliektoren in Tongeren

Een indrukwekkende reddingsoperatie is dinsdagmiddag opgezet aan de basiliek van Tongeren waar een arbeider onwel was geworden. Die werkte in de 55 meter hoge toren. Hij werd gereanimeerd en nadien met een ladderwagen geëvacueerd.

De toestand van de man was ernstig. Tijdens de werken aan de wenteltrap halverwege de basiliektoren had hij plots iets gekregen. Hij was buiten bewustzijn. De opgeroepen hulpverleners van mug en ambulance konden de man reanimeren.

Buiten op de Grote Markt stelde een ladderwagen van de brandweer zich op om het slachtoffer naar beneden te brengen op een brancard.

In de hoge basiliektoren zijn arbeiders bezig met de installatie van een wenteltrap. Die zal bezoekers naar boven kunnen leiden tot op een platform op het dak van de toren. Daar kan in de toekomst worden genoten van een indrukwekkend panorama over Tongeren.