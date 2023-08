Toekomst Romelu Lukaku alweer groot nieuws in Italië: Juventus-iconen zeggen “NO!”, rebellerende coach en goed getimede blessure (?)

Van La Gazzetta dello Sport en Tuttosport tot Corriere dello Sport: de toekomst van Lukaku lijkt alweer hét nieuws van de dag in Zuid-Europa.

Die laatste krant is er quasi zeker van dat de deal tussen Chelsea en Juventus zo goed als beklonken is. De Corriere stelt dat de Oude Dame een bod van 28 miljoen plus Lukaku voor Dusan Vlahovic naast zich neerlegde, maar dat er een opening is voor de aanvaarding van eentje rond de 35 miljoen. Hetzelfde geluid in Tuttosport. Lukaku zou bovendien een nog groter Saoedisch bod afgewezen hebben om hij “enkel naar Juventus wil”.

“Lukakuno”

De Gazzetta wijdt alweer verschillende pagina’s aan de transfersaga rond ‘Big Rom’. Ze vroegen verschillende prominenten naar hun mening. Het resultaat is dat de meerderheid vindt dat Juventus beter in de jongere Vlahovic gelooft in plaats van hem te ruilen voor Lukaku.

Luca Toni (gewezen Serie A-topschutter): “Ik hou van Dusan. Hij is jonger en toekomstgerichter. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de Serviër, na een seizoen waarin hij fysieke problemen had en niet al zijn talent kon laten zien, gebrand zal zijn om zich te laten zien. Er zijn redenen waardoor ik denk dat hij een uitstekend seizoen gaat spelen.”

Claudio Gentile (Juventus-icoon): “Ik ben ervan overtuigd dat Vlahovic slechts 40 procent van zijn potentieel heeft laten zien bij Juventus. Hij scoorde ongelooflijke goals bij Fiorentina en de Bianconeri gaven veel uit om hem naar Turijn te halen: dus nu zou ik de investering beschermen die in januari 2022 is gedaan. Laten we niet vergeet dat Dusan pas 23 jaar oud is, terwijl Lukaku 30 is.”

Cesare Prandelli (ex-bondscoach): “Ik zou Dusan niet opgeven voor Lukaku. Ik weet niet of er bepaalde financiële overwegingen zijn, maar ik zou deze keuze niet maken. Technisch gezien is Vlahovic onbetwistbaar. DV9 is 23 jaar oud, Lukaku 30. Vooruitkijkend kan de Serviër sterker worden dan de Belg. En als hij wat mee zelfvertrouwen krijgt, is hij meer dan honderd miljoen waard. Als Lukaku dan naar Juventus gaat, zou het me niet verbazen.”

Federico Bernardeschi (ex-Juventus): “Het zou me niet verbazen om Lukaku bij Juve te zien, want het voetbal wordt steeds zakelijker. Maar zoals ik het zie, zouden de zwart-witten Vlahovic moeten houden: als het goed gaat met Dusan scoort hij 25 goals. Dat hij er vorig seizoen 14 maakte, was een wonder in zijn toestand. Hij is een geweldige speler, hij is jong en hij neemt strafschoppen en vrije trappen. Je moet hem tijd gunnen.”

Pietro Vierchowod (Juventus-icoon): “Ik zou Vlahovic houden en Lukaku dus niet in huis halen. Hij is bijna alleen fysieke kracht en ik zag hem voor België enkele kansen missen... Dusan heeft een betere technische kwaliteit en ik denk dat een speler als hij alleen nog mentaal beter moet worden. Als hij erin daarin slaagt, kan hij een uitstekende spits worden. Hij heeft alles, maar misschien mist hij nu nog een beetje voetbalhonger.”

Twijfels

De roze sportkrant legt vervolgens uit waarom Juventus-trainer Max Allegri toch “koste wat het kost” Lukaku in zijn team wil. De Oude Dame eindigde vorig seizoen als derde, maar werd omwille van financiële ongeregeldheden teruggezet naar plek zeven. Het mag komend seizoen ook niet deelnemen aan de Conference League. Het doel van Juventus in 2023-2024 is dan ook simpel: voor het eerst sinds 2020 de titel pakken in de Serie A.

“In het afgelopen seizoen lanceerde Allegri verschillende jonge spelers - een nieuwe richtlijn binnen de club - maar hij blijft ervan overtuigd dat hij ervaren spelers nodig heeft om nu te kunnen winnen. Daarom drukte hij al snel het idee door om Lukaku naar Turijn te halen”, klinkt het. “Hij besteedde hieraan ook persoonlijk tijd met enkele zeer overtuigende telefoontjes naar de Belg. De theorie van Allegri (ook gedeeltelijk gedeeld door de nieuwe technisch directeur) is dat het nummer 9 van een Juventus dat op de Scudetto mikt geen jonge kerel kan zijn, omdat het shirt te zwaar weegt. Vlahovic bewees dat vorig seizoen en heeft tijd nodig. Lukaku won daarentegen al een Scudetto, is een spits met veel talent in het strafschopgebied en past beter bij het counterspel van Allegri. Bovendien meent Allegri dat Juve hierdoor een niet te negeren neveneffect creëert: het verzwakken van een directe concurrent (Inter).”

Juventus wil Lukaku, maar wil Chelsea Vlahovic wel? Volgens The Guardian zou trainer Mauricio Pochettini niet “volledig overtuigd” zijn van de Servische spits en zich vragen stellen bij zijn aanslepende buikspierblessure. Dat scepticisme zou ook Vlahovic zelf doen twijfelen. De 23-jarige goalgetter zou een paar dagen bedenktijd gevraagd hebben en eigenlijk gewoon het liefst van allemaal bij Juventus blijven, aldus verschillende Italiaanse bronnen. Dat Chelsea bovendien geen Champions League speelt, zou Vlahovic al helemaal frustreren. Bayern zou de Serviër wel zien zitten, maar dan moet Der Rekordmeister eerst afhaken in de strijd om Harry Kane.

Intussen liep Chelsea-aanvaller Christopher Nkunku een vervelende knieblessure op, waardoor hij waarschijnlijk onder het mes moet. Waardoor de Blues dan weer zouden neigen naar het betalen van de vraagprijs voor Vlahovic, om zo Lukaku te lozen. Ondanks de tegenwerking van Behdad Eghbaly, de partner van Chelsea-baas Todd Boehly.

“De Belg is een te groot probleem, een probleem dat ze op Stamford Bridge niet willen hebben”, schrijft de Gazzetta. “Een logge aanwezigheid waarvan Pochettino vreest dat het zijn project zou kunnen destabiliseren. En de ruil met Vlahovic lijkt op dit moment de enige haalbare oplossing.”

Juventus zou Lukaku overigens al in maart gecontacteerd hebben over een potentiële transfer, zo meldt de bekende mercatojournalist Gianluca Di Marzio. Amper twee dagen na de verloren Champions League-finale zouden de Oude Dame en Lukaku’s man Sébastien Ledure een akkoord gesloten hebben over een contract van drie jaar plus de optie op een vierde. Nog een dag later schreef hij zijn liefde voor rivaal Inter neer op zijn sociale media. Inter zou bovendien woest zijn over de handelswijze van Juventus, maar de Bianconeri ontkennen in alle toonaarden...