Senne Lynen verlaat Union voor Werder Bremen: “Dit is een grote club die ook populariteit geniet in België”

“Ik kijk er heel erg naar uit voor Werder in de Bundesliga te spelen”, klinkt het bij Lynen in een eerste reactie op de clubwebsite. “Dit is een grote club die ook populariteit geniet in België. Daarnaast is de Bundesliga een van de beste competities van de wereld. Ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd in dit stadion te spelen, want ik heb gehoord dat de sfeer bij thuiswedstrijd erg speciaal is.”

Lynen kwam de voorbije drie seizoenen uit voor Union, waarmee hij eerst kampioen werd in de tweede klasse om het jaar erop meteen vicekampioen van België te worden. Een zware blessure gooide toen nog roet in het eten, maar vorig seizoen speelde Lynen zowat alles. Met de Brusselaars eindigde hij op de derde plaats in de competitie en leverde hij een knappe Europese campagne af, met de kwartfinales in de Europa League. Daarin bleek Bayer Leverkusen te sterk, nadat Union een ronde eerder het Duitse Union Berlin had uitgeschakeld.

Zeker in die Europese duels speelde Lynen zich in de kijker bij Duitse teams. “We hielden hem al een tijdje in de gaten”, bevestigde Werder-coach Ole Werner. “Fysiek is hij sterk en hij beschikt over heel wat vista. Als defensieve middenvelder kan hij voor de nodige stabiliteit zorgen.”

De voormalige jeugdinternational doorliep de jeugdreeksen van Antwerp, Westerlo, Lierse en Club Brugge, alvorens bij de Nederlandse tweedeklasser Telstar zijn carrière te lanceren. Bij de bescheiden club uit IJmuiden plukte Union hem drie jaar geleden weg.