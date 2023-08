Opnieuw agenten opgepakt in Marseille na rellen van begin juli

In Marseille zijn vijf politieagenten aangehouden naar aanleiding van de dood van een 27-jarige man, Mohammed Bendriss, tijdens hevige onlusten begin juli in die stad. De vijf zijn getraind in het bestrijden van terrorisme en rellen en lid van een elite-eenheid van de politie die RAID wordt genoemd (Onderzoek, Assistentie, Interventie en Afschrikking).

Het slachtoffer was getrouwd, vader van een kind en had niets met de rellen te maken. Hij reed in de nacht van 1 op 2 juli op een scooter toen hij bij zijn woning onwel werd en overleed. Op het stoffelijk overschot is een spoor gevonden waaruit blijkt dat hij mogelijk zou zijn geraakt door een soort flashball uit een wapen waarmee de RAID is uitgerust om rellen te bestrijden. Een reeks andere agenten moet dinsdagmiddag verschijnen om een getuigenis af te leggen.

Bij de Franse politie heerst onrust over de aanhouding van agenten die zijn ingezet bij de bestrijding van de hevige onlusten en grootschalige vernielingen van 27 juni tot half juli. Er zijn 3.300 mensen gearresteerd en er is voor zeker 650 miljoen euro schade.

Eerder is een agent van de speciale anti-criminele brigade BAK in voorlopige hechtenis geplaatst na beschuldigingen van geweldpleging tijdens het neerslaan van de ongeregeldheden. In Marseille meldden zich zeshonderd agenten uit protest ziek. Het leidde tot wrijvingen tussen het hoofd van de politie en de minister van Binnenlandse Zaken.