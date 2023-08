Vijftiger overvalt winkel met mes, maar wordt herkend door personeel en thuis opgepakt

Een vijftiger uit Hever heeft afgelopen zaterdag een Delitraiteur overvallen in zijn thuisdorp. Daarbij gebruikte hij een mes om twee winkelmedewerkers te bedreigen. De verdachte ging aan de haal met het geld van een kassa, sigaretten en drank. Een medewerker herkende de vaste klant, waardoor de politie hem thuis kon arresteren.

De verdachte wandelde zaterdagavond de Delitraiteur in Hever binnen. Het bezoekje leek goed gepland, want hij kwam net voor de sluitingstijd aan. Doelgericht stapte hij op een kassierster af met een mes in zijn handen.

De vijftiger pakte haar vast aan de schouders, waardoor de vrouw schrok en naar achter struikelde. In haar val liep ze een snijwonde op. De tweede medewerker opende een kassa waarop de verdachte verschillende biljetten nam. Een tweede kassa bleek moeilijker open te krijgen. De verdachte probeerde nog eens met zijn mes, maar dat mislukte. Hij eiste nog sigaretten en drank en verliet de winkel.

Bebloed geld

De verdachte was een bekend gezicht voor het winkelpersoneel. Hij passeert geregeld en veroorzaakte eerder al overlast. Om 1.30 uur kon de politie hem vinden in zijn woning, samen met tientallen nieuwe pakjes sigaretten, een winkelzak en bebloede biljetten en munten. De agenten vonden ook een jas die de verdachte droeg op het moment van de feiten.

In zijn verhoor gaf de verdachte de feiten deels toe. Als motief gaf hij aan geen geld of eten meer te hebben. Het mes zou hij toevallig op zak hebben gehad en hij ontkende hiermee gedreigd te hebben. Het parket van Leuven heeft een onderzoeksrechter gevorderd en besloten om de verdachte vrij te laten onder strikte voorwaarden.