Nederlandse rechtbank veroordeelt acteur Thijs Römer tot 3 maanden cel en 240 uur taakstraf

De 45-jarige acteur – de kleinzoon van Piet ‘Baantjer’ Römer – werd ervan beschuldigd tussen november 2015 en november 2017 tekstberichten van seksuele aard en foto’s van zijn geslachtsdeel te hebben uitgewisseld met drie minderjarige meisjes, van toen 14, 15 en 16 jaar oud. Daarnaast zou hij de meisjes hebben aangezet tot het versturen van naaktfoto’s en het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf. Römer zou ook in het bezit zijn geweest van kinderporno.

Römer zou zich in 2015 – na het einde van zijn huwelijk met actrice Katja Schuurman – in verschillende chatgroepen gelaafd hebben aan de bewondering van verliefde fans: voornamelijk vrouwen, maar ook jonge meisjes. Naar eigen zeggen om zijn gevoelens van eenzaamheid te compenseren, al ontaardde dat snel in het versturen van dickpics en intieme gesprekken, ook met minderjarige meisjes. Volgens getuigenissen was er ook sprake van seksueel afpersing – een figurantenrol in ruil voor naaktfoto’s – en zelfs dwang.

De rechtbank achtte de feiten bewezen, en veroordeelde de man tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Hij krijgt ook een taakstraf van 240 uur, en moet zich psychologisch laten behandelen. “De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht op de slachtoffers die naar hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren”, aldus de rechter. “Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. De rechtbank neemt het verdachte uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van deze minderjarige slachtoffers heeft overschreden.”